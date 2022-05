Afrique: '' Nos chances de conserver le titre sont très fortes ", Randy Waldrum

Alors que le Nigéria recherche son quatrième titre consécutif en Coupe des nations féminine, son sélectionneur, Randy Waldrum, est convaincu de leur réussite lors de l'édition prochaine.

Le tournoi de cette année a lieu en juillet à Rabat au Maroc. Le Groupe C est formé du Nigéria, de l'Afrique du Sud, du Burundi et du Botswana. Championnes en titre, 11 fois championnes d'Afrique, les Super Falcons peuvent encore terrasser le continent. Leur sélectionneur en est convaincu.

" Vous savez, j'ai eu un an maintenant pour regarder probablement 40 ou 50 joueuses différentes. Et je pense que maintenant nous avons réduit ce groupe et je me sens très fort et à l'aise avec ce groupe, je crois en elles. Alors évidemment, je pense que nos chances de conserver le titre sont très fortes. Et bien sûr, nous comprenons aussi que nous devons être bien préparés. ", a confié l'Américain selon BBC.