Afrique: Pouvoirs sexuellement transmissibles

Au grand vent de la mondialisation, l'exercice du pouvoir en Afrique serait de plus en plus conforme aux normes occidentales, c'est-à-dire de moins en moins clanique et de plus en plus asexué. Ce n'est (hélas) pas le cas.

L'Afrique des idées reçues regorge d'aphorismes auxquels il convient de tordre le cou. Qu'ils soient le produit de libations coloniales ou de dictons apocryphes, aucun ne correspond vraiment à la réalité mais tous ont valeur de sentence auprès de ceux - politiciens, journalistes, " développeurs " - qui, une fois qu'ils les ont énoncés, croient avoir tout expliqué.

Ainsi en va-t-il du célébrissime " Il ne peut y avoir deux crocodiles mâles dans un même marigot ", répété ad nauseam pour signifier que, dans la culture africaine, il ne saurait y avoir d'autre pouvoir que le pouvoir d'un seul - et cela depuis la nuit des temps. Problème : rien n'est plus faux. Les sociétés et les royaumes précoloniaux abondaient en contre-pouvoirs, conseils de notables et assemblées consultatives diverses, au point parfois - notamment en Afrique centrale - de friser l'" acéphalie ".

Ce n'est donc pas à une pseudo-tradition mais au Blanc, au colon, que l'on doit l'autonomisation de la figure du " chef africain ", maillon essentiel de l'administration coloniale pour lever les impôts, imposer le travail forcé et recruter les tirailleurs. Ce dicton des deux crocodiles qu'affectionnait tant Jacques Chirac n'a rien à voir avec les profondeurs de la culture africaine, même si nombre d'autocrates du continent se sont plu à le faire croire - pour d'évidentes raisons - à leurs visiteurs étrangers.

Autre pseudo-proverbe immédiatement dégainé dès qu'est abordé le sujet brûlant de la corruption : " La chèvre broute là où elle est attachée. " En d'autres termes : du petit flic " mange mille " au président dilapidateur en passant par le ministre glouton, chacun rançonne, gaspille ou détourne en fonction de ses possibilités. Plus la corde est longue, plus le pâturage est abondant.