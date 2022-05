Congo-Brazzaville: De meilleures performances attendues des structures techniques du ministère de l'Économie

Le Congo a conclu plusieurs accords financiers et techniques avec ses partenaires (Banque mondiale, Banque africaine de développement, Fonds monétaire international...), dont le suivi-évaluation nécessite la maîtrise par les cadres locaux.

D'où l'ouverture, le 3 mai à Brazzaville, d'un atelier sur la légistique, l'éthique et la déontologie destiné à renforcer les capacités des cadres du ministère de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale.

La session de renforcement des capacités réunit une vingtaine de cadres et agents relevant des structures techniques du ministère de l'Économie et des experts. Il faut souligner que le département de l'économie est chargé de négocier le programme économique et financier, les programmes d'ajustement et de développement, dans le cadre de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Lançant les travaux de l'atelier, le directeur de cabinet de la ministre de la l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ferdinand Sosthène Likouka, a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer la gouvernance économique et financière. Cette volonté politique, a-t- il souligné, passe par le renforcement des capacités des structures techniques chargées de l'investissement et du partenariat au développement dans toutes ses formes.

" C'est donc dans cette optique de renforcement des capacités de son personnel que le ministère de tutelle, avec l'appui des experts externes, a organisé le présent atelier de formation du personnel, incluant la formation en légistique, l'éthique et la déontologie. L'activité est en phase avec le programme du gouvernement qui vise l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics ", a déclaré Ferdinand Sosthène Likouka.

Durant dix jours, les participants vont échanger sur la technique de rédaction desdits accords, des textes de loi autorisant leur ratification, des décrets de ratification et d'autres textes d'application, en lien avec la norme légistique. Ils vont également partager leurs expériences autour des problématiques liées à l'éthique et à la déontologie professionnelles.