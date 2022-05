Congo-Kinshasa: Centre d'art Waza - L'appel à candidatures du projet Kirata lancé

Opérateurs culturels, artistes visuels, journalistes et toute personne intéressée par le lien entre l'art et la société sont invités à s'inscrire, jusqu'au 14 mai, dans les centres partenaires de l'espace culturel lushois ou en ligne en prévision des ateliers prévus pour la seconde quinzaine de ce mois, dans cinq villes du pays.

En plus du Centre d'art Waza à Lubumbashi, la Plateforme contemporaine (Kinshasa), les Studios Kabako (Kisangani), le Foyer culturel de Goma (Goma) et le Centre culturel Kamudimba (Kananga) sont les lieux indiqués pour soumettre les candidatures. Opérateurs culturels, artistes visuels, journalistes et toute personne intéressée par le lien entre l'art et la société sont invités à le faire dans leurs villes respectives d'ici au 14 mai.

Le Centre d'art Waza signale que " l'on peut s'inscrire dans l'un des centres partenaires ou via le formulaire disponible en ligne " en cliquant sur le suivant lien : https://docs.google.com/forms/d/1J-P8of7E7MReMOEnb24vJv4exH0EE0WTxzl2UWYs_l4/edit

Les opérateurs culturels, artistes visuels, journalistes et autres inscrits sélectionnés vont participer à des ateliers prévus la seconde moitié du mois de mai en cours dans les espaces culturels susmentionnés. Les rencontres sont organisées dans le cadre du projet Kirata, un " incubateur des opérateurs culturels du secteur des arts visuels en RDC ". Elles porteront sur trois domaines : " le commissariat d'exposition, l'entrepreneuriat culturel et l'utilisation des outils numériques ", indique l'espace culturel lushois. Il précise qu'il s'agit-là de la seconde phase du projet dans la visée d'" améliorer l'ancrage socio-économique des arts visuels dans notre pays ".

Initié par le Centre d'art Waza, le projet Kirata est né de la " collaboration avec la FEC Haut-Katanga, le collectif de bloggeurs Habari RDC et le magazine Contemporary And ". Il a été rejoint par une dizaine d'opérateurs culturels dans sa phase expérimentale. Cofinancé par le Programme ACP-EU Culture (Afrique centrale), " Créer en Afrique centrale ", le projet Kirata est mis en œuvre conjointement " par Interarts, Culture et développement, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et l'Institut national des arts ".

Signalons que le Centre d'art Waza est " un espace indépendant dédié à la recherche et à l'expérimentation artistique " ouvert en 2010 au centre-ville de Lubumbashi. Les projets développés jusqu'ici entrent dans une démarche de questionnement de l'histoire, de l'urbanisme ou des préoccupations sociales. Ils s'appuient sur la création artistique comme médium de production et de diffusion des connaissances. Outre la recherche, le centre sert également de lieu de résidence pour artistes locaux et internationaux et dispose tout aussi d'une bibliothèque ainsi que d'un studio d'enregistrement son. Sa programmation est faite notamment d'expositions alternatives, de rencontres littéraires, de projections de films et causeries diverses.