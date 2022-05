Congo-Brazzaville: Zones agricoles protégées - La moisson jugée florissante à Ngo et Loudima

L'heure de la récolte du maïs a sonné dans la Zone agricole protégée (ZAP) de Ngo Curaté, située dans le département des Plateaux, et celle de Mayomina (Loudima), dans le département de la Bouenza, où la moisson est assez abondante.

Initiative du gouvernement, les ZAP visent, entre autres, à augmenter l'offre des produits agropastoraux et halieutiques en République du Congo. Dans le département des Plateaux, notamment au niveau de Ngo Curaté, les fruits sont déjà tangibles. En effet, sur une superficie de plus de 100 hectares, le maïs occupe 60 et le soja couvre une superficie de 10 hectares.

Arrivé à maturité, le maïs a commencé à être récolté par les différents groupements agricoles ayant trouvé leur gagne pain d'autant plus que l'argent issu de la commercialisation des produits leur appartient. En créant ces ZAP, le gouvernement veut lutter efficacement contre le chômage, la pauvreté, l'urbanisation non maîtrisée, la désarticulation du territoire national, l'insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur.

" Cette récolte nous motive à travailler davantage, car elle nous permettra de subvenir à nos besoins. Elle exprime déjà notre engagement à représenter le département des Plateaux dans cette révolution agricole qui est une volonté du chef de l'Etat que nous remercions vivement... ", a déclaré le président du groupement agricole Baratsié, Bertrand Ngampé, se félicitant du dynamisme de Paul Valentin Ngobo à la tête du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

52 tonnes de maïs récoltées dans la Bouenza

Le maïs récolté permettra, entre autres, de produire l'aliment de bétail qui constitue un véritable frein pour le développement de l'élevage dans le pays. Au Congo, les importations sont en majorité constituées des produits carnés ou d'origine animale.

Outre les 100 hectares des groupements agricoles, la ZAP de Ngo Curaté dispose d'une autre étendue de 400 hectares destinée au ministère de de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Cette étendue herbeuse est dominée par la culture de maïs.

Une autre ZAP, dont les produits sont arrivés à maturité, est celle de Mayomina, dans le département de la Bouenza. Les groupements de cette ZAP située dans le district de Loudima ont récolté 52 tonnes de maïs. Un exemple à suivre par d'autres départements du pays, afin d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire fixé par les autorités.