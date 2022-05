Congo-Brazzaville: L'APPSS fait son bilan

Après une année riche en activités et actions diverses, l'Association de promotion et de prestation des soins de santé (APPSS) a fait, le 3 mai à Pointe-Noire, la revue de ses activités réalisées en 2021 suivie de la définition des priorités de l'année en cours.

La tenue de la revue s'inscrit dans le cadre du cycle de planification qui exige une évaluation des résultats obtenus à l'issue de la réalisation des activités au cours de l'année écoulée, avant la fixation des priorités de la nouvelle année. L'objectif est d'apprécier le degré d'atteinte des objectifs de l'année 2021, mais aussi de faire le bilan de la mise en œuvre des activités menées dans le Centre de santé de Côte Mateve et dans la communauté. Elle a permis aussi de mesurer les performances obtenues dans l'offre des services au niveau du centre. Les différents résultats obtenus l'année dernière ont également fait l'objet d'analyse par les participants.

Ainsi, en présence du Dr Chantal Loubassou, représentant la directrice départementale de la Santé de Pointe-Noire, des représentants des structures du système de santé, des plateformes des organisations de la société civile de santé et des invités, plusieurs panels ont été développés, à savoir la place du partenariat dans le système de santé du Congo, le bilan des activités de l'APPSS en 2021 et les perspectives en 2022. Des présentations ont été faites par le Dr Antoine Loussambou, président de l'APPSS; Jean-Pierre Moussongo, secrétaire général; et Eugène Moussoki. Les échanges et débats ont été ponctués de recommandations.

Créé en 2016, l'APPSS, dont le rôle ne se dément plus dans le cadre du partenariat public-privé visant l'amélioration de l'offre des soins et services de santé en République du Congo, a pour but de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie de la population par la promotion et la protection des droits des individus, des familles en particulier et de la population en général sur l'information, l'éducation et l'accès aux services de qualité dans le domaine de la santé, l'extension des services de qualité de santé dans le pays. Le renforcement du réseau de partenariat avec le gouvernement et les autres organisations œuvrant dans le domaine de la santé, la promotion des droits du client et plus particulièrement le droit à l'information, à l'accès aux choix, à la sécurité, à l'intimité, à la confidentialité, à la dignité, au confort, à la continuité et à l'opinion font aussi partie de ses priorités.

Ses domaines d'intervention sont l'offre des soins primaires dans l'aire de santé de Côte Mateve (district sanitaire de Ngoyo) et le développement des projets de santé publique au profit de la population en général. Le centre de santé de Côte Mateve, qui a en charge l'offre de santé primaire, fonctionne sous forme d'un centre offrant un paquet minimum d'activités élargies telles les consultations et prises en charge des épisodes aigües et chroniques des maladies courantes et accouchements. Au nombre d'activités préventives figurent les consultations prénatales, post-natales, de planification familiale, préscolaire et la vaccination. La communication pour le changement de comportement, la formation et le recyclage du personnel sont également développées dans ce centre.