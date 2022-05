Congo-Brazzaville: Salon Osiane - L'Apce a décliné ses stratégies pour accompagner les demandeurs d'emplois

Le chef de service Pôle emploi à l'Agence congolaise pour l'emploi (Acpe), Aimable Haziel Mithou Mbenga, a expliqué, le 2 mai à Brazzaville, au terme de la sixième édition du salon Osiane, les stratégies d'accompagnement des jeunes demandeurs d'emplois.

L'Acpe a mis en place des stratégies pour faire un bilan de compétences auprès du demandeur afin de cerner les profils. Sur cette base, elle bâtit le projet professionnel. Ici, il consiste d'expliquer au chercheur de l'emploi les qualités requises, les qualifications possibles afin qu'il accède à l'emploi souhaité.

" Bon nombre de jeunes trouvent parfois un entretien d'embauche mais malheureusement, au cours de celui-ci, ils n'arrivent pas à convaincre l'employeur. Nous avons mis en place un atelier dénommé " Cinq minutes pour convaincre" afin d'expliquer aux jeunes la manière se vendre en mettant en avant leurs atouts techniques et comportementaux. Nous travaillons pour accommoder le marché de l'emploi par rapport aux besoins des entreprises ", a indiqué Aimable Haziel Mithou Mbenga.

Etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion, l'Acpe a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emplois et les entreprises en allant de l'identification des besoins jusqu'à la validation du contrat de travail en passant par la présélection des candidats, l'entretien d'embauche et l'insertion professionnelle.

Notons que le Salon international des technologies de l'information et de l'Innovation (Osiane), initiative de l'organisation non gouvernementale Pratic en partenariat avec l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, a permis au stand de l'Apce d'attirer près de mille visiteurs dont les chefs d'entreprise, les délégués d'associations et de personnes curieuses venant de Brazzaville, des départements du Congo et des pays étrangers.

" Tous ceux que nous avons reçus se sont intéressés à l'offre des services de l'Apce. La population congolaise est jeune en général et la population active est moins nombreuse. L'Apce compte bâtir d'autres programmes en collaboration avec les entreprises afin de mieux accompagner les jeunes sur le marché de l'emploi ", a expliqué le chef de service Pôle emploi.

La sixième édition Osiane a été réservée aux décideurs et innovateurs. Le Salon est un véritable carrefour dédié aux conférences, au réseautage, aux rencontres et échanges entre les acteurs et partenaires de référence aptes à mener une réflexion sur les défis, les opportunités de l'innovation technologique et du numérique, tout en projetant l'avenir du numérique par des projets innovants.