Congo-Brazzaville: Développement agricole - Les acteurs formés pour prévenir la pollution

Le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles au Congo (Prodivac) organise, du 3 au 5 mai à Brazzaville, un atelier national de renforcement de capacités en matière environnementale et sociale des structures administratives et organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du plan de gestion environnementale dudit projet.

L'atelier vise à former les différents acteurs, notamment sur la législation nationale en matière de procédures environnementales et sociales ; de politiques et procédures de sauvegarde en matière environnementale et sociale de la Banque africaine de développement (BAD). Les outils de mise en œuvre et de suivi, les normes, l'hygiène, la sécurité, la prévention des incendies, la gestion des déchets sont, entre autres, les notions sur lesquelles les participants seront édifiés.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Pascal Robin Ongoka, a félicité le projet d'avoir priorisé les mesures environnementales et sociales. " Les activités annoncées dans les domaines du génie rural, de la production végétale, avicole et piscicole peuvent effectivement induire des effets négatifs sur les milieux biophysiques, social et humain ", a-t-il indiqué.

Relevant la nécessité pour le projet d'organiser cet atelier de formation, le coordonnateur adjoint du Prodivac, Marcel Nzemba, a souligné que les études environnementales et sociales conditionnent la réalisation de tous les sous-projets socio-économiques pouvant être programmés. " Pour garantir l'exécution de ses sous-projets, le projet a mis en place un arsenal d'outils techniques de sauvegarde qui lui permettront de réaliser les travaux avec l'assurance de conserver la biodiversité ", a rassuré le coordonnateur adjoint.

Financé par la BAD à hauteur de 48 milliards, pour une durée de six ans, le Prodivac a pour objectif d'améliorer les chaînes de valeur agricoles ainsi que l'environnement des affaires propice à la promotion des petites et moyennes entreprises. Il vise également à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement intégré des chaînes de valeur agro-alimentaires.

Le Congo contribuera à hauteur de 4,8 milliards FCFA, correspondant aux taxes et droits à l'importation des biens et équipements susceptibles d'être acquis dans le cadre du projet. Les bénéficiaires (jeunes, femmes, peuples autochtones) contribueront, quant à eux, aux activités productives et au financement des plans d'affaires estimés à 3,2 milliards FCFA.

Le Prodivac couvrira prioritairement les corridors des grands centres de commercialisation de Brazzaville et Pointe-Noire. Il a pour bassins de production les départements des Plateaux, du Pool et de la Bouenza. Les interventions du projet se concentreront sur quatre chaînes de valeur, à savoir le manioc, le maïs, la volaille et le poisson.