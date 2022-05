Sénégal: FaFa mag décerne le prix de "la Best Afro Manager de l'année", le 21 mai prochain à Paris

Dakar — FaFa Mag, un magazine basé en France, compte lancer le 21 mai prochain à Paris, un prix dont l'ambition est de promouvoir et mettre en lumière le travail des femmes entrepreneures de la diaspora africaine.

La première édition de ce prix va désigner "la meilleure afro entrepreneure parmi les 7 afro managers" accompagnés par FaFa mag "tout au long de l'année 2022", indiquent les organisateurs dans un communiqué. Le public et le jury auront l'opportunité de choisir la lauréate, qui sera désignée comme "la Best Afro Manager de l'année". "Par cette initiative, peut-on lire, FaFa Magazine souhaite mettre en avant des projets entrepreneuriaux remarquables et favoriser le réseautage grâce à la présence de nombreux entrepreneurs, coachs en business et personnalités afro-descendantes", peut-on lire.

Annie Faye HUMAIR, fondatrice de Shea'Biscus (Suisse), Rokaya Ndiaye, fondatrice de Gdustyl (France) et Takine Camara, Fondatrice de Beauté Charismatij (France) sont parmi les candidates en lice. De même que Aurelia Otto, fondatrice de accessoire maison afro ( France), Marguerite Correa, fondatrice de A New Wind (Etats-Unis), Awa Diagne, fondatrice de Chic and Glamour by Eva (France) et Koudieji Maguiraga, fondatrice de Okandi. FaFa Mag se veut le premier magazine digital exclusivement dédié aux femmes et entrepreneures féminines de la diaspora africaine.

Ce média lancé en avril 2020, se donne pour vocation de "mettre en lumière les femmes d'ici et d'ailleurs en valorisant leur travail au travers d'articles savamment rédigés par une équipe de chroniqueuses qui partagent la même vision de l'entreprenariat féminin". Ses promoteurs constituent un groupe de 15 femmes d'horizons professionnels différents, réparties à travers la France, les États-Unis, le Canada, l'Irlande et le Sénégal et "chez qui la magie des réseaux sociaux a opéré". FaFa Mag mise sur l'innovation et compte une rubrique intitulée "Afro manager du mois", grâce à laquelle le magazine met en avant, à chacune de ses sorties, "le projet entrepreneurial mais surtout innovant d'une femme de la diaspora".