Afrique: Aid Al-Fitr - L'Ambassadeur de SM le Roi à Dakar rencontre les compétences marocaines établies au Sénégal

Dakar — L'Ambassadeur de SM le Roi à Dakar, M. Hassan Naciri, a offert, lundi, un cocktail en l'honneur des compétences marocaines établies au Sénégal, dont des hommes d'affaires et des cadres et responsables opérant dans des entreprises et des établissements basés dans ce pays frère.

La rencontre, organisée à la résidence de l'Ambassadeur du Maroc, à l'occasion de la fête de l'Aid Al-Fitr marquant la fin du mois sacré du Ramadan, a réuni également des médecins et des étudiants de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD), ainsi que des professeurs universitaires et des commerçants et membres de familles issues de mariage mixte Maroc-Sénégal.

Ce cocktail, auquel ont été conviées plus de 70 personnes dont des hommes d'affaires représentant divers secteurs tels que les banques, BTP, les technologies de l'information, les énergies renouvelables et Offshoring, a été l'occasion pour un large échange et une prise de contact, dans un cadre convivial, avec et entre les membres de la communauté marocaine établie dans ce pays, avec lequel le Maroc entretient des relations très anciennes.

S'exprimant à cette occasion, l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, a, après avoir mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les Marocains établis à l'étranger et l'importance qu'attache le Souverain au raffermissement des relations séculaires entre le Maroc et la République du Sénégal, dans le cadre de la vision clairvoyante du Souverain concernant la politique africaine du Maroc, a souligné que l'objectif de cette rencontre est de faciliter davantage les contacts entre les membres de la communauté marocaine en particulier les compétences parmi lesquelles figurent des hommes d'affaires et de talentueux étudiants de médecine qui poursuivent leurs études dans ce pays frère et ami.

Ces derniers, se réjouit-il, "ont une bonne réputation et véhiculent une belle image " de leur patrie, comme en attestent les témoignages recueillis auprès des autorités et des professeurs sénégalais.

Le diplomate a, par la même occasion, salué la contribution des hommes d'affaires marocains qui constituent, souligne-t-il, "l'incarnation de la relation de complémentarité que nous voulons avec ce pays frère et ami", ajoutant que ces opérateurs œuvrent inlassablement pour contribuer à la consolidation des relations bilatérales, sur les plans politique et diplomatique, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste.

"Vous êtes tous des ambassadeurs du Maroc", a dit M. Naciri à l'adresse de l'assistance parmi laquelle figurent aussi plusieurs femmes marocaines résidant dans ce pays.

L'Ambassadeur a relevé que "nous partageons un souci majeur, celui de promouvoir notre pays, de promouvoir les relations avec ce pays frère et ami, et celui d'accompagner l'action de SM le Roi, que Dieu L'Assiste, dans le rapprochement avec le Sénégal, avec lequel nous entretenons des relations très anciennes, multiséculaires et de proximité tout à fait particulières". " C'est vraiment un exemple unique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara", a affirmé le diplomate marocain, notant que l'axe Maroc-Sénégal est "exceptionnel, fructueux et très animé".

"Nous sommes donc tous appelés, chacun en ce qui le concerne dans son espace particulier, à apporter notre contribution pour le raffermissement de nos relations ", un rôle qui ne relève pas uniquement de la compétence de l'Ambassade et des officiels, mais de tous, a insisté le diplomate marocain.

M. Hassan Naciri a souligné que conformément aux Hautes Instructions royales, l'ambassade du Maroc accompagnera les opérateurs marocains dans cette cette logique de consolidation des relations économiques avec le Sénégal.

Et d'ajouter que les services de l'ambassade restent ouverts et demeurent à l'écoute des idées et des initiatives de tous les Marocains résidant au Sénégal.

Rapprochés par la MAP, des participants à cette rencontre ont salué cette bonne initiative entreprise par l'Ambassade du Maroc dont l'objectif est de faciliter les échanges et les contacts entre les membres de la communauté marocaine installée dans ce pays, le but étant d'être au service du Royaume et de défendre ses intérêts, sous la conduite éclairée de SM le Roi.

A la fin de la rencontre, des prières ont été élevées pour préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Lui accorder longue vie, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

L'assistance a enfin chargé l'ambassadeur du Maroc de transmettre les sentiments de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi et son attachement au Glorieux Trône alaouite.