Madagascar: Jeux des Iles 2023 - Les fédérations sportives haussent le ton

A quatorze mois de la tenue des Jeux des Îles à domicile, les présidents des fédérations sportives lancent un appel fort à l'Etat pour le début des préparatifs et de la mise à disposition des athlètes, des infrastructures adéquates liées à la préparation.

Réuni en assemblée générale à Ivandry, le comité olympique malgache attend le début des regroupements pour les athlètes en vue des 13es Jeux des Iles de l'Océan Indien. " Nous demandons aux responsables que le regroupement débute au plus tard au mois de juin. Déjà, nous accusons un retard dans la préparation et il faut tout accélérer pour espérer avoir de bons résultats ", a souligné Siteny Randrianasoloniaiko, président du Comité Olympique Malgache (COM).

Avec la construction du Stade des Barea à Mahamasina, nombreuses fédérations ne disposent plus de Dojo national pour ne citer que la boxe, le judo, l'haltérophilie, la boxe savate, ou site d'entraînement pour le basket-ball, le volley-ball et le handball. Ce qui a un impact sur les résultats et la préparation des athlètes. " Nous ne sommes pas contre la construction d'infrastructures pour le football. Nous remercions l'Etat pour l'effort, mais cela ne devrait pas non plus sanctionner les autres disciplines comme c'est le cas pour le Stade de Mahamasina. Les terrains en annexe ne sont pas accessibles pour les autres disciplines. Pour les Jeux des Îles, comment allons-nous nous préparer ? Presque 90% des fédérations nationales ne disposent pas d'infrastructures où s'entraîner ? Comment pourrions- nous avoir des résultats dans de pareilles circonstances ", a continué Siteny Randrianasoloniaiko. Avec 23 disciplines de compétition au programme, Madagascar vise la première place à domicile en 2023. A l'Ile Maurice en 2019, la Grande Ile a terminé à la seconde place avec 43 médailles d'or. " Nous sollicitons l'Etat et les responsables de construire des dojos nationaux et autres infrastructures pour les autres disciplines tout en consultant les fédérations sportives concernées avant le début des travaux ", conclut Siteny.