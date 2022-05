Congo-Kinshasa: Kindu - Le centre Lumbulumbu lance des consultations gynécologiques gratuites

Le centre hospitalier Lumbulumbu a débuté lundi 2 mai à Kindu (Maniema) les consultations spécialisées gratuites des femmes souffrant de problèmes d'infertilité et pathologies gynécologiques. Selon le médecin gynécologue et obstétricien de ce centre, ces consultations vont durer un mois.

Ces consultations concernent toutes les femmes souffrant d'infertilité primaire et secondaire ainsi que celles ayant d'autres pathologies gynécologiques comme fibrome, les troubles de règles, douleurs et masses aux seins, des douleurs chroniques de la hanche et autres.

" Il n'y a aucune condition. Ce sont des consultations gratuites, organisées par la structure. Sont bénéficiaires toutes les dames de la province. Il y aura une prise en charge qui sera sensiblement allégée par rapport à notre coût et ces femmes vont se prendre en charge moyennant le minimum des frais possible pour couvrir les soins eux-mêmes ainsi que quelques examens de laboratoire que nous aurons demandés ", a expliqué le médecin gynécologue et obstétricien de ce centre, Mbungu Mulaila.

Selon la même source, lorsque le centre hospitalier Lumbulumbu avait reçu le financement du projet PDSS " qui avait pris en charge toutes les pathologies et les femmes bénéficiaient des soins gratuitement à 100%. "

Mais cette fois-ci, a poursuivi Dr Mbungu, " d'autant plus que nous n'avons pas de financement quant à ce, nous nous sommes dit nous pouvons leur permettre d'avoir accès pour des consultations par des personnels qualifié et qu'eux-mêmes contribuent tant soit peu avec leur moyen de bord pour la suite de la pris en charge. "