Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 2 morts à la suite d'un confit foncier à Minova

Le calme est revenu ce mardi 3 mai dans la périphérie de la cité de Minova, territoire de Kalehe (Sud-Kivu), après deux jours de fortes tensions entre les militaires et la population locale. Un conflit foncier a en effet débordé, faisant deux morts : un militaire et un civil. Il y a eu aussi des cas d'arrestation et un déplacement de la population locale vers Minova-Centre.

L'affaire remonte à dimanche dernier, quand une équipe de l'auditorat militaire de Minova a tenté d'arrêter un prétendu général autoproclamé, qui serait impliqué dans un conflit foncier dans la presqu'ile de Buzi Bulenga, à une dizaine de kilomètre de Minova-Centre. Un groupe de jeunes s'est donc opposé à cette opération en s'attaquant aux militaires. La société civile de Minova indique que, dans la foulée, une balle perdue a atteint un jeune de quatorze ans, qui est mort sur le champ.

En représailles, les jeunes du village de Kagarama ont lynché à mort un militaire de l'auditorat de Minova. Lundi 2 mai, les deux corps ont été retirés pour inhumation. Des sources locales parlent de plus de mille ménages de la presqu'ile de Buzi Bulenga, qui sont en déplacement vers Minova-Centre et même vers la ville de Goma. L'administrateur de Kalehe, Dédé Mwamba, plaide pour le renforcement des militaires dans cette partie de la province, où la situation risque d'exploser à tout moment. Les jeunes gens de Kagarama et de Bulenga, munis d'armes blanches se regardent en chiens de faïence. Ce conflit foncier a déjà fait environ cinq morts et une centaine d'arrestations dans le territoire de Kalehe.