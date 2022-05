Madagascar: Coopération Madagascar-Japon - L'AEMAJA bientôt érigée en Chambre de commerce mixte

Temps de lecture : 4 min.

L'ambassadeur du Japon Higuchi Yoshihiro et le président de l'AEMAJA Andonirina Ratodisoa, lors de l'ouverture de la semaine économique Madagascar-Japon.

Dynamique. L'Association Economique Madagascar Japon (AEMAJA) œuvre actuellement pour des activités susceptibles de contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

La prochaine étape sera la transformation de l'association en Chambre de commerce mixte Madagascar Japon.

Étape importante. " Nous avons une commission qui se charge spécialement de ce projet de passage d'une simple association à une Chambre de commerce mixte " , explique Andonirina Ratodisoa, président de l'AEMAJA. " Les procédures qui nécessitent des échanges de note entre le gouvernement des deux pays sont assez longues mais nous estimons pouvoir boucler le dossier à la fin de cet exercice 2022 ou au plus tard en 2023 ", annonce le président de l'AEMAJA en précisant au passage que cette transformation sera une étape extrêmement importante dans la vie de l'AEMAJA qui, rappelons-le, fête cette année son cinquième anniversaire. En effet, si actuellement l'AEMAJA joue déjà un rôle important dans la promotion de la coopération Madagascar-Japon en tant que force de proposition et facilitatrice des échanges entre opérateurs économiques japonais et malgaches, son futur statut de Chambre de commerce mixte lui permettra de devenir une institution ayant une valeur diplomatique. Car, comme son nom l'indique, une Chambre mixte est un organisme officiellement reconnu en par les gouvernements des deux pays et pouvant ainsi participer à des échanges officiels. " Si par exemple, il y a une délégation économique japonaise séjournant à Madagascar, la Chambre mixte peut prendre part à l'organisation des échanges que ladite délégation veut réaliser. Et vice-versa, la Chambre mixte peut aider à l'organisation d'un déplacement d'une délégation économique malgache en terre japonaise ", selon toujours Andonirina Ratodisoa.

Semaine économique. Mais en attendant cette transformation, l'AEMAJA continue à multiplier les initiatives pour le développement des échanges nippo-malgaches qui fêtent actuellement leurs 60 ans d'existence. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'association organise la semaine économique Madagascar-Japon qui se déroule à Antananarivo et à Tamatave. Des conférences portant sur les thèmes de l'agrobusiness, de l'économie bleue, du changement climatique, du commerce et du développement sont organisées dans ces deux localités. " Ces réunions qui sont diffusées en live pour les interlocuteurs japonais et internationaux sont destinées à exposer les potentiels d'échanges entre les deux pays et informer particulièrement les investisseurs japonais sur l'environnement des affaires à Madagascar ".

Sur ce point justement, Andonirina Ratodisoa explique que les Japonais sont extrêmement pointilleux en ce qui concerne certains aspects de cet environnement des affaires. " Les opérateurs économiques japonais demandent toujours des informations précises et ils n'hésitent pas à revenir souvent pour des confirmations. La corruption est aussi un des points qui attire leur attention. Mais ils sont surtout très exigeants en matière de santé et d'hygiène. Ils aiment également dialoguer avec les mêmes interlocuteurs ".

Destination paradisiaque. Dans tous les cas, " les échanges peuvent être mutuellement avantageux ". Les Japonais investissent notamment dans la grande mine, plus particulièrement à travers Ambatovy où ils détiennent majoritairement le capital. Les touristes japonais apprécient également la destination touristique Madagascar. " Madagascar est considérée par les Japonais comme une destination paradisiaque. Dès la petite école, on donne aux enfants japonais des cours sur les lémuriens et les baobabs de Madagascar. Il arrive même que des couples japonais passent leur voyage de noces à Nosy-Be. Sans compter les croisières japonaises qui passent par Madagascar ". Les Japonais s'intéressent également aux produits exotiques malgaches comme les épices. La baie rose de Madagascar est par exemple très prisée. Malheureusement, l'offre n'arrive pas à satisfaire la demande.

En somme, le potentiel d'échanges est énorme entre Madagascar et le Japon, et les prestations d'organismes d'appui comme l'AEMAJA et la future Chambre de commerce mixte Madagascar-Japon sont très importantes pour leur promotion.