Madagascar: Andry Rajoelina - Des réalisations conséquentes en 3 ans dans le Menabe

L'agenda du président Andry Rajoelina était très chargé durant la fin de semaine. D'Antsirabe à Morondava en passant par Miandrivazo, le président est passé d'une inauguration à une autre.

Le chef de l'Etat a renoué avec la population de Morondava, ce samedi. Avec une Beach Soccer noire de monde, Andry Rajoelina, soutenu par les élus de la région du Menabe, a offert un discours plein d'espoir. Du problème de l'énergie à la mise en place d'une industrie d'huilerie en passant par le problème des FRAM et la construction d'un hôpital manara-penitra, Andry Rajoelina n'est pas resté indifférent aux problèmes de la population. Si l'après-midi a été marqué par une ambiance festive, la matinée a fait place à une série d'inaugurations.

Énergie. 55 500 foyers bénéficieront d'énergie propre et renouvelable produite par le parc solaire de la centrale hybride de Kimony que le président Andry Rajoelina a inauguré dans la matinée du samedi. La capitale de la région du Menabe pourra ainsi jouir des différentes retombées de ce projet. Installée à Kimony, dans la commune de Bemanonga, sur une superficie de 60 000m2, cette centrale est le fruit du partenariat entre la Jirama et la GES, Green Energy Solution. Cette centrale, gérée par la Jirama, est déjà opérationnelle à 100%. 80 000 kwh d'électricité par mois sera fourni aux ménages de Morondava, réduisant le délestage dans cette localité. De plus, ce parc va faire économiser 25 000 litres par mois de carburant à la Jirama.

Hôpital manara-penitra. Le chef de l'Etat a également profité de ce déplacement pour l'inauguration de l'hôpital manara-penitra de Namahora Atsimo, à Morondava. " Cette infrastructure a été construite en 2009, mais personne n'a poursuivi les travaux après la Transition ", a indiqué Andry Rajoelina. L'hôpital est de grande envergure et doté de matériels aux normes. Avec sa dentisterie, son service stomatologie, son service bloc opératoire et chirurgie et avec deux concentrateurs d'oxygène ainsi qu'un nouveau respirateur et une maternité aux normes, cet hôpital est une référence. De plus, c'est le premier à bénéficier de premiers soins gratuits. Le régime actuel a fait de la construction des infrastructures sa priorité, a-t-on indiqué. Ainsi durant ces trois années, 13 hôpitaux ont été créés et celui de Morondava en fait partie.

Co-cathédrale. Le président a terminé son périple par l'inauguration de la co-cathédrale Saint Joseph de Miandrivazo avec le dépôt de la relique du Pape Jean Paul 2. La cérémonie était sous le signe d'une collaboration entre l'Eglizy katolika Apostolika Romana (Ekar) et l'Etat. L'Evêque de Morondava, Monseigneur Marie Fabien Raharilamboniaina, a d'ailleurs relayé le message du Pape François selon lequel " l'Église travaille avec l'Etat en toute indépendance ". Le président Rajoelina, quant à lui, a souligné que " l'Église a une place très importante dans le développement du pays ".