Madagascar: Protection de la couverture forestière - Le MEDD met en place un pare-feu dans la forêt d'Ankazobe

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable poursuit les initiatives pour une meilleure protection de la couverture forestière.

Une délégation de ce département, conduite par la ministre Marie-Orléa Vina, a fait le déplacement à Ankazobe pour mettre en place des pare-feux notamment dans la forêt de Firarazana, vendredi dernier.

Continuité. Un bel exemple de solidarité puisque le fokonolona a activement participé à la mise en place de ces pare-feux destinés à limiter la progression des feux en cas d'incendie de forêt. Une action qui est dans la continuité des précédentes initiatives dans cette zone, malheureusement habituée aux feux de brousse.

La délégation ministérielle a également visité l'aire protégée d'Ambohitantely où plus de 70 km de coupe-feux ont déjà été installés. La réserve d'Ankafobe, une autre richesse écologique et touristique de cette région, a également fait l'objet de mesures de protection à l'initiative des gestionnaires et avec l'appui du MEDD. La ministre Marie-Orléa Vina a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur la nécessité des initiatives locales pour la protection de l'environnement dans le cadre du velirano n°10 pour la gestion durable des ressources naturelles.

Actions de suivi. Cette initiative entre également dans le cadre de la réalisation du projet présidentiel " Madagasikara rakotr'Ala ". Un projet qui se manifeste notamment par un reboisement massif et des actions de suivi. " On ne doit plus se contenter de reboiser et de laisser la nature faire les choses. Il faut procéder à un suivi régulier des surfaces reboisées ", a rappelé la ministre qui a échangé avec l'équipe de la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable sur les décisions à prendre pour améliorer les conditions de travail du personnel du ministère au niveau déconcentré.

Cette initiative du MEDD démontre en tout cas à quel point la protection de la couverture est capitale pour cette région. Faut-il en effet rappeler que le district d'Ankazobe est une des zones qui abritent les derniers vestiges des forêts naturelles les plus proches de la Capitale ? Pour ne citer, entre autres, que la station forestière de Manankazo, une zone destinée au reboisement mais menacée en permanence par les feux de brousse.