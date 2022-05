Madagascar: Exposition - Ramily, le génie des photos en noir et blanc au Hakanto Contemporary

Ramily, l'icône de la photographie contemporaine malgache en noir et blanc est mis à l'honneur au Hakanto Contemporary depuis le samedi 30 avril dernier. Il est la référence du tirage argentique en moyen et grand format. Ses œuvres ont alimenté le monde culturel dès les premières décennies de la jeune indépendance malgache et ont atteint leurs apogées à partir des années 70 jusqu'à la fin 90.

Il a arrêté sa carrière en 2003, l'année où il a été victime d'une attaque cardiaque. Il est décédé le 26 mars 2017 à Antananarivo, laissant derrière lui des centaines de paysages poétiques et des tirages artistiquement travaillés. 48 de ses photos sont fièrement exposées au Hakanto Contemporary sans aucune modification ni retouche mais en leur état de conservation. " Nous avons mis plus de deux ans et demi pour préparer cette exposition ", explique d'ailleurs un de ses fils, Hery Rakotondrazaka, qui est photographe lui aussi.

Cette exposition intitulée Ramily, ou celui qui a révélé le jour, est plus qu'un rappel du passé, une mise en lumière de l'histoire de Madagascar à travers son génie qui demeurera dans les annales. Cette exposition, à découvrir, est ouverte au public jusqu'au 30 juillet 2022.