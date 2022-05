Madagascar: Football Orange Pro League - Des demi-finales très ouvertes !

Les demi-finales d'Orange Pro League auront lieu ce week-end à Ambohidratrimo et à Ampasambazaha. Deux matches tout aussi indécis mais néanmoins relevés après l'élimination des leaders notamment Fosa Juniors et Elgeco Plus.

Sur le papier le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy, 2ème du groupe B semble être le mieux côté des quatre formations, mais il n'aura la partie facile devant Dato revenu de très loin en étant quatrième du même groupe, mais qui vient de réaliser le hold up parfait devant les Majungais de Fosa Juniors. " Il n'y a plus de petite équipe ", reconnaît Titi Rasoanaivo lors de la présentation de son frère Rado en tant que nouveau DTN. Et il a raison de se méfier de ces joueurs de Farafangana pour qui se trouver à ce stade de la compétition est un exploit.

Dans l'autre groupe, l'issue reste aussi incertaine entre Disciples FC et Ajesaia. Ce dernier, seul rescapé de l'autre groupe, mais se trouvant à la quatrième place, a fait sensation en sortant Elgeco Plus et ses nombreuses stars. Mais attention, car Disciples FC a délibérément choisi de terminer les qualifications à la troisième place et se faisant battre par le CFFA au cours de l'ultime journée avec une équipe réserve. Le but étant d'affronter l'AS Fanalamanga aux quarts.

Et Mamisoa Razafindrakoto a eu raison dans son choix puisque le club est aujourd'hui en demi-finale avec un léger, vraiment très léger avantage face à une Ajesaia qui refait surface après les éliminatoires en demi- teinte. Dans l'un comme dans l'autre match, ce serait donc du 50/50. Charge à chaque équipe de trouver la faille ou mieux, d'avoir une bonne marge en vue des matches retour. Attendre et voir.