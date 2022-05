Madagascar: Journée internationale du jazz - Un concert en plein air après deux ans de célébration en ligne

Le comité d'organisation du Madajazzcar ainsi que l'association des organistes et des passionnés d'orgue ont tenu à marquer la Journée internationale du jazz par un concert en plein air.

Le concert s'est déroulé au Parvis de l'Hôtel de ville Analakely le samedi 30 avril dernier grâce au soutien de l'Unesco et de la commune urbaine, et avec la participation des élèves de l'école de jazz dirigée par Seta, Bandy Baraka Big Band, ainsi que du Fy Rajaofetra Quartet, des Ladies, des Sonn Trio, des Anna sisters, de Dassi and Friends et de Arison Vonjy. C'est la première manifestation en live de l'événement après les deux années durant lesquelles la vigilance sanitaire était maintenue.

Les célébrations des deux années précédentes se sont en effet déroulées en ligne. " Ce concert marque la fin, espérons-le, de la pandémie ", déclare Alain Razakatiana, fondateur du Madajazzcar et président d'honneur du comité de Madajazzcar. Le comité avoue que le jazz a traversé des moments difficiles mais estime pouvoir passer outre et annonce déjà qu'il y aura un festival Madajazzcar organisé en live cette année. Il espère aussi que l'Unesco et Herbie Hancock viendront un jour célébrer officiellement le " jazz day " à Madagascar. Herbert Hancock, dit Herbie Hancock, est un pianiste, claviériste et compositeur de jazz américain.

Il est l'un des musiciens de jazz les plus importants et influents de sa génération, en mêlant au jazz, notamment des éléments de soul, de funk, de rock et de disco. Le comité affirme que le jazz a longtemps été considéré comme la musique de l'élite et pourtant c'est une musique d'ouverture, de rassemblement, de soutien mutuel et de paix. C'est d'ailleurs le message qu'ils aimeraient faire passer à travers cette célébration. En tout cas, le jazz se développe à Madagascar et un rajeunissement évident des musiciens et passionnés de jazz a même été remarqué, selon le comité.