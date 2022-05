Madagascar: FHORM - CUA - Une formation pour les professionnels de la restauration

Temps de lecture : 1 min.

Signature de protocole d'accord entre la FHORM, la CUA et le METFP.

Les restaurateurs d'Antananarivo bénéficieront d'une formation, selon la FHORM (Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar) et la CUA (Commune Urbaine d'Antananarivo).

Ces deux entités ont signé un protocole de collaboration pour la mise en œuvre de ce projet auquel le METFP (Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Formation Professionnelle) prend part. Pour ce département ministériel, il s'agit de soutenir l'amélioration du savoir-faire des restaurateurs de la Capitale, à travers la formation professionnelle. " L'objectif est d'améliorer le fonctionnement de tous les lieux de restauration de la ville. Les parties souhaitent garantir le professionnalisme et la compétitivité dans ce secteur via cette nouvelle convention.

Ceci, grâce à des formations certifiées par le METFP. Tous les établissements seront conviés par la CUA, les restaurants étoilés comme les gargotiers de quartier. Ces derniers seront même privilégiés. Ils bénéficieront d'une aide supplémentaire pour formaliser leur activité ", ont communiqué les initiateurs du projet, à l'issue de la cérémonie de signature du protocole d'accord. D'après les explications, cette formation devrait impacter la qualité de service, l'hygiène, la santé et la sécurité des cibles ainsi que celle de la clientèle.

Outre l'appui donné par la FHORM dans le cadre de ce projet, celle-ci fournira également les supports de travail et choisira les formateurs, pour garantir un contenu de qualité. À noter que la CUA et la FHORM ont déjà conclu un accord sur la création d'outils technologiques, le 6 avril dernier, pour répertorier les hôtels et restaurants d'Antananarivo. Cette nouvelle convention représente une suite qui vise à améliorer les activités touristiques dans la Capitale.