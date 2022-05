Madagascar: FITEFA - " Unité et solidarité " des Nordistes

Le " Fikambanan'ny Zanaky ny Faritany Antsiranana " (FITEFA) a fait d'une pierre, deux coups, en tenant son Assemblée générale (AG) le 1er mai, date d'anniversaire du président fondateur de l'association, Albert Zafy.

Secrétaire général adjoint du FITEFA du temps du professeur, Christian Ntsay était aussi présent avant-hier à ce grand rendez-vous des Nordistes. L'occasion pour le Premier ministre de faire remarquer que " l'association s'est fortement développée depuis ". À l'image du Faritany où les réalisations du pouvoir sont multiples. Le PM de citer notamment la réhabilitation de la route Ambilobe - Vohémar et de l'axe Antsiranana - Joffreville ; la construction du port Jasmina ; le projet Miami à Sambava.

Compétences. Le locataire de Mahazoarivo n'a pas non plus manqué de souligner que " la forte représentation des natifs du Nord dans les hautes sphères du pouvoir, atteste de la richesse du Faritany d'Antsiranana en termes de compétences et de ressources humaines ". En témoigne la présence avant-hier des ministres Marie-Orléa Vina (Environnement et Développement durable) ; et Gabrielle Vavitsara(Enseignement technique et Formation professionnelle). Les trois autres membres du gouvernement originaires de la partie septentrionale du pays n'ont pas pu participer à l'AG du 1er mai au Collège Saint-Michel. Il s'agit du ministre de la Justice, François Rakotozafy ; de son homologue de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely ; et du vice-ministre en charge de l'Élevage, le Dr. Raymond qui étaient justement en mission dans la partie septentrionale du pays.

Mpanjaka. En revanche, l'ancien PM et non moins actuel ambassadeur de Madagascar à Bruxelles, Jean Omer Beriziky a tenu à être présent. Étaient aussi de la partie, l'ancien ministre Ulrich Andriantiana ainsi que de nombreux cadres et natifs du Faritany d'Antsiranana. Sans oublier la mouvance Albert Zafy qui a envoyé une forte délégation conduite par Régis Manoro et composée entre autres, de Bruno Betiana, et Tabera Randriamanantsoa. Présence remarquée et remarquable également des Mpanjaka Tsimiaro III d'Ambilobe et Tsiaraso IV de Sambirano - Ambanja. Une Ampanjaka venue du Sud, en la personne de Elakovelo a même fait le déplacement pour honorer l'invitation du FITEFA qui entretient de bonnes relations avec les associations des natifs des autres Faritany, comme l'a prouvé la présence de Toto Alphonse de Toamasina et Samy de Mahajanga.

Certificat. C'est devant toutes ces personnalités que le président récemment réélu du FITEFA, JohnFrince Bekasy a présenté les nouveaux membres du bureau de l'association pour le prochain mandat de 5 ans qui sera placé sous le signe du social, de l'éducation et de la protection de l'environnement. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a d'ailleurs saisi cette AG pour remettre un certificat de reboisement au FITEFA qui n'a pas failli à son devoir éco-citoyen en plantant des arbres chaque année. La ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a, quant à elle, donné son " tso-drano " à l'association présidée par JohnFrince Bekasy. Lequel a appelé à raffermir davantage " l'unité et la solidarité des membres pour le développement de la Nation en général et du Faritany d'Antsiranana en particulier ".

R.O

