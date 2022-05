Madagascar: Décès d'un motard à Ankadilalana - Le chauffeur devant le tribunal ce jour

Sauf changement de dernière minute, l'audience de l'affaire sur la mort de Ambinintsoa Kevin Ratsimbazafy, le motard, est aujourd'hui au tribunal d'Anosy.

Le chauffeur de la voiture 4X4 devrait comparaître devant les juges pour avoir causé la mort de Kevin. Devant le parquet, le conducteur a nié en bloc le premier délit de fuite sur la première moto à Mahamasina, et ensuite n'a présenté aucun remord par rapport à la mort de Kevin. Mais le juge a décidé de le placer en détention préventive à Antanimora. " C'est un accident tragique, qui nous rappelle qu'une seconde peut tout changer, qu'une petite inattention peut coûter une vie humaine ", a rappelé la femme de Kevin.

" Nous attendons que justice soit rendue pour honorer sa mémoire et pour que ses enfants puissent être fiers de leur papa. C'est parce qu'il a juste voulu arranger les choses, et ce, en voulant défendre son ami qui a été la première victime. Il s'avère que des dossiers comme celui-ci ont été classés sans suite à plusieurs reprises, mais nous n'allons pas baisser les bras. La famille craint le jugement par rapport au comportement du conducteur et fait appel aux juges de bien vouloir suivre de près l'affaire ", selon toujours la femme du jeune homme. Rappel des faits. La soirée du 13 mars, vers 19h30, deux accidents de circulation sont survenus à Mahamasina. Le responsable était le même conducteur d'automobile.

Le premier accident s'est produit près de la pharmacie de Mahamasina lorsque la voiture 4X4 de marque Mazda a percuté la moto d'un des amis de Kevin qui était en train de dépanner une autre moto. Le conducteur est sorti de sa voiture, non pas pour s'excuser auprès des motards, mais pour les insulter. Il a ensuite continué à conduire et a failli percuter d'autres motos. Kevin et ses amis l'ont ensuite poursuivi afin de lui demander de prendre ses responsabilités.

La voiture a ralenti du côté de l'église FJKM de Mahamasina, et les motards pensaient qu'il allait s'arrêter. Kevin l'a par la suite approché pour lui demander de s'arrêter sur le bas-côté et de s'expliquer suite à son délit de fuite. Cependant, le chauffeur a percuté l'arrière de sa moto et le motard est tombé de son véhicule. Le conducteur ne s'est pas arrêté pour autant, il a poursuivi sa route et a écrasé la tête de Kevin sous les roues avant et arrière de sa voiture. Il a été arrêté par les amis de Kevin près du portail de la Gendarmerie d'Ankadilalana. Tout le monde attend avec impatience le procès d'aujourd'hui.