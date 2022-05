Burkina Faso: Musique - Ray Charles immortalisé au Country Music Hall of Fame

En pleine ambiance de la 30e édition du Festival Jazz à Ouaga, cette nouvelle fera plaisir aux mélomanes. Le père de la musique Soul des 1950 Ray Charles vient de faire son entrée Country Music Hall of Fame.

L'institution américaine en charge de documenter l'histoire de la musique country a honoré le chanteur et pianiste afro-américain surnommé " The genius ". " Ses enregistrements au début des années 1960 ont changé la façon dont les gens pensaient à la musique country ", a révélé Kyle Yong, dirigeant du Country Music Hall of Fame and Museum. Selon ses admirateurs, depuis lors et jusqu'à sa mort en 2004, il a fait de la musique country une partie intégrante de son répertoire et a été celui qui a érigé des ponts entre plusieurs genres musicaux fondamentaux aux Etats-Unis.

" Depuis son premier enregistrement en 1959 avec 'I'm Movin' On', jusqu'à ce qu'il informe sa maison de disques en 1961 qu'il allait enregistrer un album entier de country et de western. Ils disaient qu'il était fou ", a indiqué Valérie Ervin, président de la Foundation Ray Charles.