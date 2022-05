Togo: Le bon code

Le recours aux code-barres facilite l'authentification et la traçabilité. Mais aussi une gestion des stocks et une lutte contre la fraude.

L'ANACOB (Agence Nationale des Code-barres) est le représentant du réseau international au Togo. L'ANACOB est la seule structure dotée d'une licence exclusive attribuée par International Barcodes LTG. Le recours à cette technologie est recommandée pour les acteurs du secteur commercial et les entreprises.

Elle facilite une authentification et une traçabilité pour les clients. Mais aussi une gestion des stocks et une lutte contre la fraude. Le symbole permet la saisie automatique des données à chaque lecture de l'article. Le code-barres est la représentation graphique du code produit (GTIN). Il est représenté par des barres noires et des espaces blancs ou encore par des traits noirs et blancs destinés à être déchiffrés par un lecteur dans le but de renseigner sur l'origine, le producteur, la référence du produit... Le code-barres est un standard de l'industrie économique et commerciale. Les code-barres sont commercialisés au Togo par L'ANACOB.