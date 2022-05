Algérie: Ligue 1 - L'ASO Chlef, un parcours de champion lors des 14 dernières journées

Oran — L'ASO Chlef a réalisé le parcours d'un champion au cours des 14 dernières journées, en collectant 33 points sur 42 possibles, ce qui lui a permis de faire une remontée spectaculaire au classement général de la Ligue 1 algérienne de football, dont il occupe actuellement le sixième rang, avec 44 unités.

En effet, au cours de leurs 14 derniers matchs en championnat, les Chélifiens ont remporté dix victoires, contre trois nuls, et seulement une défaite.Mais depuis l'éclatante victoire face au WAT (4-0), l'ASO n'a plus cessé de surprendre, en enclenchant un nouveau départ, qui lui a permis de se hisser à la 6e place, qu'elle partage ex-aequo avec le CS Constantine, à l'issue de la 28e journée, disputée vendredi dernier. Après le WAT, le MC Alger, qui joue les premiers rôles cette saison, fut la deuxième victime des "Lions de Chlef", qui ont réussi à battre les Algérois sur leur propre terrain, à l'occasion de la 16e journée, avant d'enchaîner une troisième victoire de rang, contre le CS Constantine, pour le compte de la 17e et dernière journée de la phase aller.

Cette série de succès a redonné confiance aux joueurs de l'ASO, selon leur entraineur Zaoui, qui a consenti à son tour à revenir à de meilleurs sentiments, en décidant de poursuivre l'aventure avec le club où il a passé l'essentiel de sa carrière comme joueur. Cela a aussi permis aux camarades du néo-international de la sélection des joueurs locaux, Khaled Dehamni, d'aborder la phase retour sous de meilleurs auspices.

La preuve, leur moisson est très encourageante depuis le début de la deuxième manche du championnat, en décrochant 24 points sur 33 possibles, après 11 journées de cette seconde partie de la compétition. Les poulains de Zaoui, qui restent sur trois victoires de suite, dont deux en déplacement, se voient ainsi se débarrassés du spectre de la relégation, et c'est en toute logique aussi qu'ils ont revu leurs objectifs à la hausse, comme le souligne leur coach. L'ASO vise désormais une place qualificative à une compétition internationale. Cela passe par terminer le championnat parmi les six premiers, puisque les quatre premiers disputeront les deux compétitions africaines (Ligue des champions et coupe de la Confédération) et les deux autres joueront la coupe arabe, qui devrait être relancée la saison prochaine, rappelle-t-on.

Ce parcours de premier ordre des Rouge et Blanc, de surcroît avec un effectif jeune, composé essentiellement d'éléments peu connus sur la scène footballistique nationale, leur a attiré l'admiration des observateurs, d'autant plus que le club est toujours englué dans une crise financière aigue, a encore déploré son coach. Lors de la prochaine journée, prévue pour ce week-end, les Chélifiens accueilleront le MC Oran, qui lutte pour son maintien parmi l'élite, mais qui reste invaincu depuis huit matchs. Un derby de l'Ouest qui s'annonce passionnant, entre deux adversaires aux objectifs diamétralement opposés.