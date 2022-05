Algérie: De nombreux projets pour la promotion du secteur de la santé à Boumerdes

Hôpital psychiatrique de 120 lits à Boudouaou

BOUMERDES - Le secteur de la santé à Boumerdes a bénéficié de nombreux projets destinés à améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens, dont certains sont en chantier et d'autres réceptionnés durant l'année en cours, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Selon le DSP, Said Ouabbas, il s'agit de projets ayant bénéficié, ces deux dernières années, d'une levée de gel, dont un hôpital de 240 lits à Boumerdes, attendu à la mise en service au début de l'année prochaine. Le taux d'avancement des travaux de sa réalisation est de plus de 70 %. A cela s'ajoute le projet d'un hôpital psychiatrique de 120 lits en chantier dans la commune de Boudouaou, et prévu à la livraison avant fin 2022. Ce projet a enregistré un grand retard en raison du gel de l'opération, mais aussi à cause de l'insuffisance de l'enveloppe financière affectée au projet et le passage de réseaux sous le terrain devant l'accueillir, a expliqué le même responsable.

La wilaya a, également, bénéficié d'un hôpital de 60 lits au profit de la commune de Khemis El Khechna qui sera lancé en réalisation avant la fin de l'année (2022), et ce après le règlement du problème de choix de terrain, a souligné M. Ouabbas. Le même responsable a, par ailleurs, fait cas de la levée du gel sur le programme de réaménagement de nombreuses polycliniques et d'équipement d'unités et de centres médicaux, pour une enveloppe globale de 70 millions de DA. Plusieurs projets de polycliniques seront, en outre, relancés à Tidjelabine, Chaabat El-Ameur, Ouled Haddadj, Bordj Menail, et Larbaatache, parallèlement au lancement de la réalisation de cinq autres polycliniques à travers la wilaya.

Le secteur de la santé a également bénéficié d'un projet de réalisation d'un centre mère-enfant dans la ville de Boumerdes, en plus de l'ouverture de 20 points d'urgences au niveau des polycliniques, et d'un service des urgences médico-chirurgicales à l'hôpital de Bordj Menail, où les urgences pédiatriques ont été désormais séparées des urgences médicales. A noter que la wilaya a déjà enregistré la mise en service de l'Institut national de formation paramédicale, l'ouverture d'un service pédiatrique à l'hôpital de Bordj Menail, d'un centre de désintoxication. A cela s'ajoute l'ouverture de deux centre de santé, respectivement dans les communes Timezrit et Boudouaou, de salles de soins dans les villages de Touzroute et Dar El Beida de la commune de Baghlia, et une salle polyvalente à Dellys.

Le secteur de la santé a également été renforcé, localement, par l'ouverture de salles polyvalentes à Legata et Kherrouba, d'un centre de transfusion sanguine à Corso, de salles de soins à Si Mustapha et Boumerdes, et la réhabilitation de 10 centres de santé transformés en polycliniques.A noter que la wilaya compte actuellement trois hôpitaux d'une capacité globale de 927 lits, soit une moyenne d'un lit pour 851 habitants, outre une quarantaine de polycliniques, équivalant à une moyenne d'une polyclinique pour 23.473 habitants, et près de 110 salles de soins (une salle pour 7.60 habitants) Boumerdes dispose aussi d'un centre de dépistage du SIDA et de trois unités de surveillance et de traitement des maladies respiratoires, rappelle-t-on.