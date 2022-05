Guinée: Labé_ 13 blessés dans les accidents survenus le jour de la fête mais pas un cas d'ébriété

L'aïd el Fitr a été célébré lundi 2 mai 2022 à Labé à l'instar de tout le pays.

Et comme souvent dans la ferveur festive, des accidents ont été enregistrés survenus aux quatre coins de la ville, 13 au total. Parmi ces 13 cas, il y avait trois cas de traumatisme qui ont été mis sous observation, trois autres cas de traumatismes qui ont nécessité des points de suture et 7 d'érosions simples. Hormis les trois premiers cas qui ont été libérés ce mardi tous les autres ont été soignés et libérés le même jour. Une chose encourageante tout de même, pas un seul de ces cas n'a été mis en relation avec de l'ébriété, une chose surprenante car habituellement l'une des causes les plus récurrentes des accidents de la route est l'alcool. De l'avis de Dr Souaré du service des urgences, aucune référence en provenance d'un autre centre n'a non plus été enregistrée à l'hôpital régional de Labé.