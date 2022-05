Ile Maurice: Statistiques - La dette publique grimpe à Rs 426 milliards

Il fallait s'y attendre. La dette publique continue sa courbe ascendante et passe à Rs 426 milliards (Mds), soit 88,6 % du PIB, évalué à Rs 480 Mds pour l'année fiscale 2021-22. Elle est en hausse de 3 % par rapport à décembre 2021 quand la dette publique s'élevait à Rs 413,5 Mds. Selon les statistiques du ministère des Finances, la dette extérieure y occupe 22,2 %, ce qui représente quelque Rs 107 Mds. La différence se répartit entre la dette du gouvernement central et celle des entreprises publiques. Soit Rs 380 milliards et Rs 46 milliards respectivement.

Un relevé de la dette de ces dernières années montre que celle de SBM (Mauritius) Infrastructure Development Company Ltd auprès d'Exim Bank of India, qui bénéficie de la garantie de l'État, arrive en tête de liste avec un montant de Rs 11,3 Mds, suivies de MauBank Holdings Ltd (Rs 4,4 Mds), du Central Electricity Board(Rs 3,5 Mds), d'Airports of Mauritius Ltd (Rs 3,4 Mds) et de Mauritius Telecom (Rs 3,3 Mds), entre autres. Par ailleurs, les instruments de l'État, dont ses obligations et autres bons du Trésor, émis pour financer ses besoins, se montaient à la même période à Rs 311 Mds.