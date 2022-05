Afrique Centrale: Accords Congo-Rwanda - L'ARD interpelle le Parlement

Le président de la Conférence des présidents de l'Alliance pour la République et la démocratie (ARD), Mathias Dzon, dans une " Lettre ouverte " aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, a dénoncé les termes des accords passés entre le Congo et le Rwanda, le 13 avril dernier, à Brazzaville.

Mathias Dzon pense que la cession de 12 000 ha des terres congolaises à l'entreprise rwandaise, Chrystal Ventures, n'est pas la bienvenue. Car, le Rwanda vient, dit-il, de signer avec la Grande-Bretagne un accord aux termes duquel il accueillera sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités acheminés du Royaume-Uni.

" Le Rwanda a une superficie de près de 26 000 km² et une population de plus de 14 millions d'habitants. Il ne dispose donc pas d'espace géographique suffisant pour abriter en sus de sa propre population, les migrants et des demandeurs d'asile en provenance de l'Angleterre ", estime le président de l'ARD.

Il interpelle le Parlement et parle d'un abandon de la souveraineté nationale. Concernant l'accord sur la cession de la zone industrielle de Maloukou au Fonds souverain rwandais, Mathias Dzon a rappelé que la guerre opposant actuellement la Russie à l'Ukraine a révélé que l'indépendance économique est un impératif catégorique pour tout pays.

" Nous estimons que la création des zones économiques spéciales a pour objectif de contribuer à la construction d'une économie congolaise indépendante, forte, diversifiée et résiliente. Nous ne comprenons donc pas que la zone économique spéciale de Maloukou soit cédée au Fonds souverain rwandais ", écrit-il.

S'agissant de l'accord sur l'exploitation minière, le président de cette plateforme de l'opposition doute de l'expertise technique rwandaise en la matière et invite le Parlement à en ne pas donner quitus. " L'ARD appelle le Parlement congolais à faire preuve de patriotisme ", conclut Mathias Dzon.