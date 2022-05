Afrique: Liberté de la presse dans le monde - Les Seychelles sont premières en Afrique et 13e dans le monde

Les Seychelles sont le premier pays africain sur l'indice mondial de la liberté de la presse, la nation insulaire occupant la 13e place du classement pour 2022.

La nation insulaire a gagné 39 places après avoir été classée 52 ème l'année dernière sur l'indice publié par Reporters sans frontières (RWB), une organisation non gouvernementale basée à Paris. La publication du classement coïncide chaque année avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, une date qui célèbre les principes fondamentaux de la liberté de la presse dans le monde.

Dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a déclaré qu'avec le classement des Seychelles son souhait a été exaucé.

Lors de son discours pour commémorer ses six mois de mandat le 26 avril de l'année dernière, après que les Seychelles aient progressé de 11 points sur l'indice, M. Ramkalawan a lancé un défi pour faire passer les Seychelles de la 52e place dans le monde à au moins 25 et devenir les premiers en Afrique.

Dans son message, M. Ramkalawan a déclaré " Je suis fier de constater que cet objectif a non seulement été atteint mais a même dépassé nos attentes... Le défi aujourd'hui est pour nous de faire encore mieux. J'appelle à plus de jeunes à choisir la noble carrière de journalisme et j'encourage ceux qui sont déjà dans la profession à donner le meilleur d'eux-mêmes pour construire le quatrième pilier de notre démocratie."

Le président de l'Association des praticiens des médias aux Seychelles (AMPS), Rassin Vannier, qui est également rédacteur en chef de l'Agence de presse des Seychelles (SNA), a déclaré que le classement était une bonne nouvelle pour les journalistes.

"C'est le résultat de la dépénalisation de la diffamation l'année dernière, supprimant ainsi l'un des plus grands obstacles empêchant les journalistes de faire efficacement leur travail", a déclaré M. Vannier.

C'est ce que souligne le rapport qui précise que "la diffamation a été dépénalisée en 2021 - une avancée majeure qui a suivi l'adoption, trois ans plus tôt, d'une loi sur l'accès à l'information publique. La confidentialité des sources est protégée, et chaque média a son propre code d'éthique."

M. Vannier a cependant averti que la plus grande menace pour les journalistes est les médias sociaux, en particulier les personnes qui se cachent derrière de faux profils.

À noter, bien que le pays se soit bien comporté cette année, il y a eu des cas où des journalistes ont été physiquement gênés dans leur travail quotidien. En 2006, Jean-François Ferrari, actuellement ministre pour la Pêche, a été agressé alors que son parti cherchait à créer la Radio Freedom.

L'enquête a également mis en évidence le fait que les Seychelles sont l'un des rares pays du continent africain où la plupart des journalistes sont des femmes.

Au cours des quatre dernières années, les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont poursuivi leur ascension dans le classement de l'indice mondial de la liberté de la presse - se classant désormais 13 sur 180 pays. Les pays nordiques - la Norvège, le Danemark et la Suède - ont pris les trois premières places tandis que l'Iran, l'Érythrée et la Corée du Nord étaient les trois derniers du classement.

Cette année, l'indice a été élaboré selon une nouvelle méthodologie pour mieux prendre en compte les nouveaux enjeux, notamment ceux liés à la digitalisation des médias.

Autre changement dans la collecte de données cette année, bien que l'enquête se soit arrêtée fin janvier 2022, des mises à jour de janvier à mars 2022 ont été effectuées pour les pays où la situation avait radicalement changé, comme la Russie, l'Ukraine et le Mali.

L'étude évalue sur la base d'une enquête quantitative les violations de la liberté de la presse et les abus contre les journalistes et les médias, et une étude qualitative basée sur les réponses de centaines d'experts de la liberté de la presse sélectionnés par RWB - qui comprend des journalistes, des universitaires et des défenseurs des droits de l'homme.