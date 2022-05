Congo-Kinshasa: Environ 30 ONG saluent la transparence de l'accord signé entre Dan Gertler et la RDC

Dans une déclaration commune lue mardi 3 mai à Kinshasa, devant la presse, une trentaine d'organisations de la société soutient que l'accord signé dernièrement entre l'homme d'affaires israélien, Dan Gertler, et l'Etat congolais est conforme aux règles de la transparence et de la redevabilité citoyenne.

" Ce qui a toujours été notre combat ", indique-elles dans leur document.

Carbone Beni du mouvement citoyen LUCHA affirme qu'il n'y a plus rien de confidentiel dans cet accord qu'ils ont trouvé satisfaisant.

" Nous avons demandé au gouvernement de remettre aux cadastre minier et ministère des Hydrocarbures les actifs et le bloc pétrolier récupéré afin que le traitement soit fait selon les normes de la loi. Donc, nous ne nous opposons pas à une quelconque publication, mais nous pensons que c'est aussi un débat technique et juridique ", a affirmé ce militant de la LUCHA.

Pour Carbone Beni, le contenu de cet accord " est très satisfaisant, parce que c'est un compromis ".

Les clauses de ce protocole d'accord sur les carrés miniers et les blocs pétroliers seront bel et bien rendues publiques, avait annoncé le ministre de la Communication et Médias, jeudi 3 mars lors d'une conférence de presse.

Patrick Muyaya avait également fait savoir que cet accord devait d'abord être partagé avec le gouvernement américain, qui s'est investi dans l'arbitrage entre les deux parties.

Le vendredi 25 février dernier, le gouvernement congolais avait trouvé un " accord à l'amiable ", avec l'homme d'affaires israélien.

Selon le gouvernement, cet arrangement devrait permettre à la RDC de récupérer les blocs et actifs concernés, évalués à plus de 2 milliards de dollars américains.