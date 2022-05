Angola: Le CNJ prévoit de générer 100 000 emplois d'ici 2025

Luanda — Cent mille emplois seront créés, d'ici 2025, dans tout le pays, par le Conseil national de la jeunesse (CNJ), avec le démarrage du Programme intégré pour le développement des coopératives (PIDECOOP).

Le PIDECOOP est un projet qui vise à travailler de manière intégrée pour soutenir la formation, la formalisation, la légalisation et le conseil sur la création de coopératives et l'accès au crédit, afin qu'elles aient une capacité opérationnelle, y compris celles qui existent déjà, à travers leurs organes ministériels.

Prévu pour être lancé le 28 mai à Luanda, le PIDECOOP prévoit de créer et de légaliser cinq mille coopératives et de former 10 000 membres dans tout le pays.

Cette information a été rendue publique, ce mardi, à Luanda, par le coordinateur du programme, Vacherote Thomas, lors de la réunion de concertation sectorielle pour le lancement du PIDECOOP, notant que ces emplois seront générés avec la mise en œuvre de projets coopératifs liés à la santé, à l'éducation et de travail et de l'agriculture.

Le programme a été élaboré pour être un pilier stratégique de l'Exécutif, dans le cadre du développement et de l'économie des collectivités à travers le coopérativisme, et regroupera 13 branches de ce secteur avec priorité pour l'éducation, la santé, la consommation, la culture, l'artisanat, la fourniture des services, de la production, de l'industrie, du logement et du crédit.

" Imaginons que nous devions construire une coopérative d'éducation dans une province, nous allons identifier la zone ou la structure existante à restructurer et ensuite placer les enseignants au chômage dans la coopérative ", a-t-il ajouté.

Pour tester la fonctionnalité du programme, au cours de la période de juin 2021 à février 2022, plus de deux mille membres ont été formés, plus de 500 coopératives ont été formalisées et plus de 210 légalisées, et plus de quatre mille emplois ont été créés.

La réunion a servi à présenter, échanger des expériences et collecter les subventions nécessaires auprès des différents secteurs d'action pour améliorer le programme d'opérationnalisation des coopératives.