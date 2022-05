Congo-Kinshasa: FIFA - La RDC sanctionnée

La Fédération internationale de football association (Fifa) a infligé des sanctions, le 2 mai, à la République démocratique du Congo (RDC) à cause du comportement des supporters au cours du match aller de barrage pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre le Maroc.

Selon l'instance faîtière du football mondial, il y a eu " jets d'objets, envahissement du terrain, manquement au maintien de l'ordre dans le stade et à la bonne organisation du match face au Maroc ", le 24 mars dernier, au stade des Martyrs à Kinshasa. La rencontre s'était soldée sur une égalité d'un but partout.

Pour ce grief retenu contre le pays par la commission de discipline de la Fifa, les Léopards joueront leur prochain match officiel à huis clos. Et ils joueront déjà le 30 mai à Kinshasa contre les Panthères du Gabon en première journée du groupe I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations prévue pour 2023 en Côte d'Ivoire. Ce sera donc clairement un match à huis clos. En plus, le Congo Kinshasa devra payer 125 mille francs suisses d'amende à cause du " mauvais comportement des supporters au match aller et au match retour ".

Le Maroc n'est pas aussi exempt de sanctions, mais bien plus clémentes que celles de la RDC. Juste des amendes de trente mille francs suisses à cause des " jets de projectiles, utilisation de feux d'artifice et escaliers bloqués " au match retour face à la RDC. Pour la Fifa, ces sanctions sont prises dans l'optique de sa politique de tolérance zéro vis-à-vis de la discrimination et de la violence dans le football.