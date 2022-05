Cote d'Ivoire: Vavoua - Le député tra bi sui guillaume offre du matériel pour la construction d'une école

Le député de Séitifla, localité située dans le département de Vavoua, Tra Bi Sui Guillaume a offert le samedi 23 avril 2022 au campement de Françoikro, quatre tonnes de ciment pour le démarrage de la construction d'un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire.

Le donateur a indiqué que cette action a pour objectif de répondre au déficit en infrastructures de base qui devient une entrave pour le bon fonctionnement des écoles primaires publiques de sa circonscription. " Dans cette dynamique, pour faire face à cette situation qui n'est pas sans conséquence pour l'avenir des enfants, j'ai offert au campement de Françoiskro un important don pour la construction d'un bâtiment pour permettre aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions ", a-t-il dit.

Aussi, il a expliqué qu'il est venu respecter un engagement pris lors de la campagne des dernières élections législatives. " Pendant la campagne de l'élection législative de 2021, j'avais fait une promesse à ce campement qui avait fait une doléance d'avoir des salles de classe. Je lui avais promis de l' accompagner pour la construction de son école primaire. Et c'est cet engagement que je suis venu respecter en leur offrant des sacs de ciment pour démarrer les travaux de construction de ce bâtiment qui sera composé de trois classes ", a expliqué Tra Bi Sui Guillaume, précisant qu'il a fait construire un logement de maître dans ledit campement. Dans la foulée, il a également traduit sa gratitude aux populations pour leur soutien sans faille depuis bientôt 10 ans. Réceptionnant les dons, les populations de Françoiskro ont exprimé leur gratitude à leur bienfaiteur pour cet important don. " Vous avez été toujours proches de vos populations. C'est pourquoi, nous vous sommes reconnaissants et nous vous soutiendrons dans toutes vos actions ", ont rassuré les populations.

Le député Tra Bi Sui Guillaume reconnaissant au ministre Mamadou Touré:

Tra Bi Sui Guillaume a procédé à la remise d'un don offert par le ministre Mamadou Touré aux populations de Séitifla le dimanche 24 avril 2022. Il s'agit d'une tonne de riz et d'un quart de tonne de sucre. L'élu a traduit au nom des populations de Séitifla sa gratitude au ministre Mamadou Touré. " Le Ministre Mamadou Touré, notre leader régional, en faisant ce don, sollicite les prières et bénédictions des parents pour l'unité des filles et fils du département de Vavoua. Mais aussi pour des prières et bénédictions pour le Premier ministre Patrick Achi et le Chef de l'Etat, SEM Alassane Ouattara ", a indiqué Tra Bi Sui Guillaume. Très touchées par cette marque de sympathie à leur endroit, les populations ont dit leur grande joie et leur reconnaissance au ministre Mamadou Touré. Au total, 10 tonnes de riz et 3 tonnes de sucres ont été offertes aux populations de Vavoua, par le Ministre Mamadou Touré en la faveur du Jeune du Ramadan qui s'est achevé le dimanche 1er mai 2022 .