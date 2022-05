Cote d'Ivoire: Promotion de l'Économie nationale - Le ministère de l'Économie et des Finances finalise son portail web d'information

Le ministère de l'Économie et des Finances disposera, dans les prochains jours, d'un portail web d'information et de promotion de l'économie de la Côte d'Ivoire.

Plusieurs cadres, issus de différents départements ministériels, en majorité, du ministère de l'Économie et des Finances, prennent part du 3 au 7 mai, à N'Sah Hôtel de Grand-Bassam, à un atelier sur ce projet. Il s'agit pour les participants, de mettre à profit ces cinq jours de travaux, pour finaliser le portail à travers la collecte, la validation et l'implémentation des données.

A la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Économie et des Finances était représenté par le Prof Lambert N'Galadjo Bamba, conseiller technique, coordonnateur du projet d'appui à la gestion économique et financière (Pagef). Le mandant du ministre a souligné à l'occasion, que ce portail web sera un outil de gouvernance économique qui permettra d'offrir aux acteurs économiques nationaux et étrangers, ainsi qu'aux partenaires au développement, une porte d'entrée unique, sur une base importante d'informations économiques et financières fiables et actualisées.

" Il présente plusieurs enjeux. Notamment la centralisation et la diffusion de l'information économique et financière ; la facilitation de l'accès à des données économiques fiables ; la satisfaction des besoins et attentes des acteurs économiques et partenaires au développement ", a-t-il soutenu.

Selon lui, ce portail sera composé entre autres, de pages web, avec des tableaux et des graphiques, de pages web complexes, avec possibilité d'insertion de cartes géographiques cliquables, pour mieux connaître les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, de différents types de documents téléchargeables (Word, Powerpoint, Excel, Pdf, image, animation, vidéo etc).

" Au terme du présent atelier, le portail du ministère de l'Économie et des Finances devra être totalement opérationnel ", a-t-il poursuivi. Dans le même sens, Adjémien Coffi Dongo, conseiller technique du Directeur général de l'Économie, chef de ce projet, a indiqué que les éléments de contenus web sont regroupés autour de huit points essentiels. A savoir : la présentation de la Côte d'Ivoire, dans ses dimensions géostratégiques nationales et sous-régionales, politiques et administratives, socio-économiques, atouts et potentialités d'investissement ; la présentation du cadre macroéconomique ; la présentation des branches d'activités sectorielles selon la classification internationale type, par industrie ; la présentation du secteur bancaire et financier ; la présentation des potentialités des pôles économiques compétitifs de la Côte d'Ivoire ; la présentation des codes et statistiques d'investissement en Côte d'Ivoire ; la publication de documents économiques ; la rubrique " A propos de Nous ", qui présente la vision du Président de la République sur le développement de l'économie ivoirienne et la promotion de la bonne gouvernance par diffusion de l'information économique et financièreCASIMIR DJEZOU