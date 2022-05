Sénégal: Indices boursiers internationaux - Des évolutions contrastées enregistrées en mars 2022

Les indices boursiers internationaux ont connu des évolutions contrastées en mars 2022, par rapport à la même période de 2021.

Selon la Bceao qui donne l'information dans son Bulletin mensuel des statistiques, les augmentations les plus significatives ont été enregistrées au niveau du Standard & Poor's 500 (+14,0%), du Dow Jones (+13,0%), du Footsie 100 (+12,9%), du CAC 40 (+9,8%), et du Nasdaq Composite (+9,0%). En revanche, l'EuroStoxx 50, le NIKKEI 225 et le DAX se sont repliés respectivement de 12,3%, 4,7% et 4,0%.

Sur le marché des changes, informe la Bceao, la monnaie européenne s'est dépréciée sur un an par rapport au yuan chinois (-8,3%), au dollar américain (-5,3%) et à la livre sterling (-0,7%). Par contre, l'euro s'est apprécié de 4,0% vis- à -vis du yen japonais.

Sur le plan de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, le faisant passer de 0,500% à 0,750% en raison de l'accélération de la progression des prix à la consommation. Concernant les pays émergents, les autorités monétaires du Brésil et de l'Afrique du Sud ont relevé leurs taux directeurs au cours du mois sous revue respectivement de 100 points et 25 points de pourcentage.

Pour la Banque du Brésil, le taux directeur s'est fixé à 11,750% en mars 2022 contre 10,750% précédemment. Quant à l'Afrique Sud, le taux directeur est passé de 4,000% en février 2022 à 4,250% en mars 2022. Sur le marché monétaire régional, le montant moyen des soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications est passé de 4.025,7 milliards en février 2022 à 4.055,7 milliards en mars 2022, soit une hausse de 0,7% en un mois. Sur le marché monétaire, les adjudications sont effectuées depuis le 31 mars 2020 à taux fixe, à savoir le taux d'intérêt minimum de soumission aux appels d'offres, qui a été réduit de 2,50% à 2,0% à compter du 24 juin 2020.