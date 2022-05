Cote d'Ivoire: Liberté de la presse - Pour la sécurité des journalistes et des acteurs des médias

L'Union des journalistes de la presse libre africaine (Ujpla) voudrait tout d'abord se féliciter de la proclamation de cette Journée mondiale de la liberté de la presse (en décembre 1993) et réaffirmer son engagement clair, résolu et déterminé à poursuivre son action en faveur de la promotion, de la défense et de la protection de cette liberté fondamentale ainsi que pour la sécurité des journalistes et des acteurs des médias.

Dans notre monde en proie à tous les dangers, pandémies, crises, menaces et attaques sécuritaires, numériques et technologiques, dégradations climatiques et environnementales, etc, l'Ujpla voudrait saluer la mémoire des journalistes tombés au champ d'honneur ou harcelés dans l'exercice ou la défense de leur métier. L'Ujpla invite, en cette Journée mondiale 2022 de la liberté de la presse, tous les pays, à œuvrer sans relâche, avec les professionnels de l'information et de la presse sous toutes les formes, à créer les conditions appropriées pour l'avènement d'une presse libre, professionnelle, crédible, viable et responsable.

L'Ujpla réaffirme son inébranlable volonté de contribuer avec et aux côtés des autres organisations nationales et internationales de journalistes, à l'essor, à la salvatrice et salutaire action de repositionnement international de l'Afrique sur l'échiquier mondial, à sa renaissance et à son rayonnement dans le concert des nations, bien sûr sur la base de la démocratie, la sécurité (des journalistes), l'État de droit, la justice et la paix. Pour l'Ujpla, ceux-ci constituent, en effet, les préalables à tout vrai développement humain durable. L'Ujpla souhaite une bonne Journée mondiale de la liberté de la presse à tous ses membres ainsi qu'à tous les journalistes, acteurs, professionnels, etc, mondiaux de la presse et de l'information.