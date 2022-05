Cote d'Ivoire: Fonction publique - Neuf jours de prière pour les agents de l'Etat

Des séances de prières sont organisées depuis le 1er mai dans des églises et mosquées à l'initiative de la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto.

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto a initié, dans le cadre de la fête du travail et dans la foulée du jeûne musulman et du carême chrétien, une neuvaine de prière dans des paroisses dans 15 diocèses catholiques et des mosquées d'Abidjan. Ces moments d'invocation, organisés du 1er au 9 mai, vont donner lieu à des messes et à des "khutba" pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Cette initiative, au dire d'Anne Ouloto, a pour objet de marquer sa reconnaissance à tous les personnels civils de l'Etat, et à traduire son engagement à travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du service public. Qui, grâce à leur abnégation et leurs efforts au travail ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser de remarquables performances économiques et sociales ces dix dernières années.

Ces moments de prière matérialisent surtout la gratitude de la ministre de la Fonction publique envers ses administrés. Cette neuvaine, selon elle, est une occasion pour tous les fidèles chrétiens et musulmans fonctionnaires de Cote d'Ivoire d'être en union de prière. " Que le Seigneur bénisse l'ouvrage de leurs mains et les fortifie davantage. Que leur lieu de travail puisse être un lieu d'épanouissement et de convivialité et que les fruits de leur travail leur apportent croissance sur tous les plans ", a invoqué Anne Ouloto à l'ouverture de la neuvaine.