Cote d'Ivoire: École de la 2è chance - L'insertion professionnelle bénéficiera à 400 000 jeunes à l'horizon 2030

Dans le cadre du Programme social du gouvernement (PSGouv2), le gouvernement a mis en œuvre l'Ecole de la Deuxième chance (E2C) qui bénéficiera à 400 000 jeunes à l'horizon 2030, a révélé le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Jean Arnaud Kouakou N'Goran.

Il intervenait à l'occasion de "Tout Savoir Sur", une conférence de presse organisée par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le 03 mai 2022 à Abidjan. Selon le directeur de cabinet adjoint, le programme E2C s'inscrit dans la volonté du Président Alassane Ouattara d'offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. Il vise, in fine, à résorber le chômage par le biais de la qualification et à améliorer la compétitivité des entreprises.

Evoquant les activités du programme E2C, Jean Arnaud Kouakou N'Goran a indiqué que dans le cadre du C2D, un projet de formation par apprentissage de 6 000 apprenants est en cours de réalisation. La première vague de recrutement, a-t-il ajouté, a permis de sélectionner 2 032 jeunes. Tout comme dans le cadre du PEJEDEC3, 18 000 jeunes bénéficieront de formations qualifiantes et par apprentissage. Il a également annoncé la certification à partir d'octobre 2022 de 1 500 maîtres artisans, ainsi que les formations de 2 032 jeunes en mai 2022 et de 4 000 autres en juillet 2022 dans le cadre du C2D2. La phase pilote du projet E2C a démarré depuis novembre 2021. La formation dure au plus 12 mois. Pour la qualification initiale, sont concernés les femmes et les hommes âgés de 16 à 35 ans. Pour la requalification et la reconversion, il n'y a pas de limite d'âge.

Pour rappel, le Projet de société "Une Côte d'Ivoire solidaire" adossé à l'ambitieux programme "Vision 2030" du Président de la République, Alassane Ouattara, ne veut laisser personne en marge. Aux jeunes, le gouvernement entend donner un emploi durable et un avenir clair.

Afin d'accroître le volume d'emplois créés ou d'améliorer l'employabilité des jeunes, le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est engagé, au titre de la deuxième priorité pour l'année 2022, à mettre un accent sur l'emploi des jeunes et des femmes. A ce titre, il a annoncé au niveau de l'enseignement technique et professionnel la mise en œuvre de "L'Ecole de la Deuxième chance" afin de reconvertir certains diplômés sans emploi, d'accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans des métiers à visée d'insertion rapide, ainsi que dans leurs projets d'insertion professionnelle et sociale.