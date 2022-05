Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Le titre presque joué, bataille pour le maintien

La 18e journée de la Ligue 1, disputée vendredi, samedi et dimanche derniers, a fait bouger les lignes dans le classement. La défaite du Fc San Pedro contre l'Afad (2-3) est un tournant dans la course au titre. L'équipe du président Mohamed Ali Hachicha est désormais reléguée à 6 longueurs de l'Asec qui s'est imposé face à Lys (2-1) ,dimanche dernier.

A huit journées de la fin de la saison, les Mimos ont désormais besoin de 19 points pour être champions. C'est l'équivalent de 6 victoires et un match nul. Une performance que les Mimos ont 11 matches à réaliser alors qu'ils ont encore trois matches en retard. Une équation pas très compliquée pour Konaté Karim et ses coéquipiers, même si en football la logique n'existe pas. Invaincus depuis le début de la saison, on voit mal comment Cissé Abdoul Karim et ses coéquipiers qui ont réussi 13 victoires en 15 matches depuis le début de la saison pourraient laisser échapper cette occasion.

Si le titre de champion 2022 semble promis aux Mimos, c'est l'incertitude totale au niveau de la bataille pour le maintien. Hormis les équipes du Top 5 du classement qui devaient pouvoir s'en sortir, rien n'est encore joué pour les autres dans cette bataille. Mathématiquement, il y a un risque pour tout le monde. Mais certaines équipes sont plus en danger. C'est le cas de Bouaké (10e, 19 pts), Bassam (11e, 18 pts), Asi (12e, 17 pts), Korhogo (13e, 14 pts) et l'Afad (14e, 14 pts). Cinq équipes qui ont huit matches, en dehors de Bouaké, à jouer pour éviter la relégation.

Avec 14 points chacun, Korhogo et l'Afad n'ont plus droit à l'erreur. Les Afadistes l'ont si bien compris en enregistrant une victoire importante contre le Fc San Pedro le week-end dernier. Est-ce le déclic pour Romaric et ses joueurs ? Il faudra attendre les prochaines journées pour le confirmer. Lors de la prochaine journée, l'Afad croisera le fer avec Sol Fc tandis que Korhogo sera aux prises avec l'Es Bafing. Une 19e journée qui pourrait faire encore bouger les lignes.