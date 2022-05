Cote d'Ivoire: Choix de projet d'études après le baccalauréat - Abdel Aziz Thiam partage son expérience

Dans moins deux mois, ce sera la fin de l'année académique 2021-2022 au niveau du secondaire et de l'examen du baccalauréat. Afin de mieux aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur projet d'études, le Groupe TgMaster a organisé "Parents'AfterBack", un évènement enrichissant afin de trouver des réponses aux questions ou de s'inspirer des expériences pour orienter les enfants après l'obtention du baccalauréat.

C'était le samedi 30 avril 2022 à hôtel Palm Club à Cocody. L'occasion a été donnée à l'ex-ministre des Transports, Abdel Aziz Thiam de partager son expérience, son parcours personnel, son rôle de père, de mentor pour davantage encourager tous les parents. " C'était une bonne initiative. Il ne s'agit pas d'attendre que l'enfant ait des difficultés pour commencer à s'intéresser à son problème. Il faut se préparer en amont qu'une fois les enfants auront le baccalauréat. Le problème de leur formation va se poser. Il faut faire en sorte de leur donner les meilleures chances de réussir ", a-t-il conseillé.

Issu d'une famille de sept enfants, l'ex-ministre a partagé l'éducation inculquée par ses parents. Père de six enfants, il a également partagé son expérience dans l'orientation des enfants. Et ensuite de partager ce conseil : " Il faut être à l'écoute des enfants. Il faut travailler ensemble pour leur avenir. Nous ne sommes plus au temps où le parent décide seul pour les enfants. Ce n'est plus à l'enfant de décider ce qu'il va faire. C'est de commun accord que nous travaillons à élaborer un projet d'avenir ". Selon Achille Koukou, Co-founder et Ceo TgMaster cet évènement est un écosystème efficace pour assurer la réussite par les études.

Au fil des années, avec un engagement renouvelé et une démarche cohérente avec le pourquoi de son existence, le Groupe TgMaster est un acteur dans l'éducation en Afrique à travers ses programmes. Lesquels programmes ont permis d'accompagner plus de 300 étudiants en Afrique qui ont intégré les meilleures écoles de management, mais aussi d'ingénieur en Europe, au Canada et aux Usa dont tente à HEC Paris qui est la meilleure école de management d'Europe.