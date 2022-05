Angola: L'OGE protège l'augmentation de la consommation des ménages - Ministre

Luanda — Le Budget général de l'État angolais (OGE/2022), en vigueur depuis janvier dernier, prévoit des "paquets fiscaux et financiers" pour défendre les revenus et augmenter la consommation des ménages, a réitéré la ministre des Finances, Veras Daves de Sousa.

Expliquant comment l'OGE de cette année est exécuté, dans un article d'opinion publié mardi par le quotidien " Jornal de Angola ", la gouvernante a rappelé que le document envisage également la relance de l'investissement public, pour relancer l'économie nationale.

Sur le plan fiscal, la ministre a souligné la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de 14% à 7%, sur des produits tels que le sucre, les patates douces, le manioc, les pommes de terre, la farine de maïs, la farine de blé, l'huile de cuisson et l'eau minérale.

Les facteurs de production bénéficient également de cette exonération temporaire, tels que l'acquisition de navires de petite et moyenne taille, d'articles de pêche, de machines et d'équipements agricoles et industriels, en vue de soutenir la production nationale et de contribuer à la trajectoire descendante de l'inflation.

Quant aux mesures financières, Vera Daves de Sousa a assuré, dans l'article dont elle est l'auteur, que le gouvernement angolais poursuivra l'effort de règlement des arriérés, avec 450 milliards de kwanzas destinés au paiement des dettes déjà certifiées.

Augmentation du salaire minimum national

Sans avancer la date exacte de début de versement du nouveau salaire minimum, la ministre a rappelé que l'OGE/2022 assure les conditions d'une "augmentation significative du Smic national des fonctionnaires", dans le but de restaurer le pouvoir d'achat des familles.

A cet égard, le projet de loi qui autorise le Président de la République à légiférer les principes généraux relatifs à l'organisation et à l'application de la structure probatoire des barèmes de salaires et des subventions ou compléments de rémunération de la Fonction Publique a été approuvé par l'Assemblée Nationale en février dernier.

Cet instrument juridique résulte de l'approbation de l'augmentation du salaire minimum national, de l'ordre de 50 %, à l'initiative du Détenteur du pouvoir exécutif, João Lourenço.

Avec cette mesure, l'Exécutif prévoit d'apporter des ajustements aux salaires de base de la fonction publique dans une fourchette de 4 à 102 %. La catégorie la plus basse d'aide au nettoyage de deuxième classe sera mise en œuvre à 102%, passant de 33 598 à 67 807 kwanzas.

Lorsque cette intention se concrétisera, le secteur agricole passera de 21 454 kwanzas à 32 181 ; Transport, Services et Industrie, de 26 417 à 40 226 ; et celui du Commerce et de l'Industrie, de 32 000 kwanzas à 48 271 kwanzas.

Pour la catégorie la plus élevée du groupe principal des fonctionnaires administratifs non techniques, une augmentation de 11 % est attendue (de 88 577 kwanzas à 98 321 Kz).

Pour le technicien moyen, l'augmentation sera de 12 %, les augmentations absolues allant de 10 216 kwanzas à 14 783 Kz, tandis que pour les autres groupes, une augmentation de 4 % est proposée.

Afin d'assurer que les salaires de base les plus bas subissent des augmentations plus importantes, la table indiciaire des personnels non techniques et techniques moyens sera adaptée, ainsi que le passage des maîtres assistants de 6e, 5e et 4e année, au même indice de le professeur adjoint du troisième niveau.

Selon la loi, les titulaires de postes politiques, les dirigeants et les cadres ne bénéficieront pas de l'augmentation susmentionnée, prévue pour cette année.