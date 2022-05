Madagascar: Sénateurs - " 588 descentes sur terrain en 2021 ", selon Herimanana Razafimahefa

L'ouverture de la session ordinaire du Sénat d'hier a débuté par la remise officielle de l'écharpe au nouveau sénateur Fiandraza. La cérémonie a été placée sous l'égide du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa.

Lors de son discours, ce chef d'institution a notamment déclaré que les sénateurs sont à l'écoute des collectivités territoriales décentralisées. À cet effet, ils ont fait des descentes sur terrain dont la plupart au niveau des communes et même des fokontany. Ces descentes se chiffrent à 588, rien qu'en 2021. Ces visites leur ont permis de constater de visu la réalité, notamment, des pétitions des maires que les sénateurs ont transmises au gouvernement. Il s'agit, entre autres, du retard des subventions pour les communes, il y a même celles qui n'avaient pas encore reçu les leurs. Le président du Sénat n'a également pas manqué de souligner que les maires ne maîtrisent pas suffisamment les arcanes de la gestion de leurs communes respectives. Ce qui nécessite une formation, a-t-il soutenu.

Organisations économiques. Faut-il rappeler que la Constitution en son article 81 stipule que " le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière ".

Aide octroyée. Toujours lors de son intervention, le président du Sénat a loué les actions menées par le président Andry Rajoelina. Il a cité, entre autres, l'aide octroyée par la Banque mondiale et le FMI à la Grande île, lors de la séance de travail que le président de la République a eu avec les hauts responsables de ces deux institutions financières, tout récemment à Washington. Une somme qui avoisine les un milliard de dollars, à savoir 534 millions de dollars pour la construction de routes et 415 millions de dollars pour la mise en œuvre du plan national de redressement post-cyclonique.