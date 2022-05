Madagascar: Andohatapenakas - Un incendie ravage 50 maisons de commerce de bois

Un incendie s'est déclaré à Andohatapenaka. Aux alentours d'une heure du matin, un gigantesque feu a brûlé plus de 50 maisons en bois.

Cette localité qui est aussi un lieu de vente et de stockage de bois a été réduite à néant par les flammes. Au bout de quelques heures, pratiquement toutes les maisons ont été rasées. Pris de panique, les voisins ont appelé les sapeurs-pompiers. Les soldats du feu sont rapidement arrivés sur place, mais la tâche était compliquée car les flammes se sont vite répandues. " On n'a rien pu sauver, on a tout perdu pendant cet incendie ", raconte une femme propriétaire d'un point de vente sur les lieux.

" Tout d'un coup, le vent s'est levé et a soufflé des braises. J'avais de la fumée dans les yeux, de l'eau sur le visage. Tout ce que je sais, c'est qu'ensuite, on a tout perdu ", a-t-elle ajouté. " Dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai décidé de venir sur place et d'attendre pour voir ce qui se passait mais les autres vendeurs et moi avons été impuissants face aux feux ", affirme un autre homme. Par miracle, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Les dégâts matériels sont énormes.

L'origine du feu n'est, pour le moment, pas déterminée. Ce genre d'incendie, bien qu'en général moins violent, se produit régulièrement dans la Capitale. En cause : la construction de cases en bois collées les unes aux autres. La police effectue une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.