Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Sur la route du lemba" de Gabriel Kinsa

Le temps d'un deuxième roman, Gabriel Kinsa quitte l'approche originale des thématiques environnementales par le conte pour, cette fois-ci, relater les moments d'initiation au cœur du rite "lemba" du Congo profond.

Paru le 2 mai dernier aux Éditions Paari, "Sur la route du lemba" invite à une initiation bantoue, par laquelle le lecteur découvrira l'existence de Seyaa, maître Nganga-mpungu, doté d'un savoir et des qualités de Nganga-nkisi susceptibles de lui permettre de désenvouter papa fondateur, le puissant magistrat d'un pays voisin.

Ses services sont également sollicités par l'immortel magistrat de chez lui. Une affaire de pouvoir et contre-pouvoir aux multiples facettes de confrontations.

Un exercice de style de la part de Gabriel Kinsa, spécialiste de contes de la forêt, qui a écrit ce texte sur une triple temporalité. C'est à travers Germination que le voile se lève sur une démarche initiatique Kôngo. Seyaa, au demeurant orphelin de mère, s'éduque auprès de Nganga-mpungu du village. Par la suite, après de multiples épreuves, il devient le dépositaire du savoir-faire ancestral.

Dans cet espace-temps kôngo, où vivants et morts se côtoient, Seyaa arpente les sinuosités du lemba, étape par étape. Il est instruit aux pratiques occultes et acquiert une compréhension des Nkisi redoutables qui vont lui permettre de dompter la nature et les hommes.

Auteur de plus d'une dizaine de livres de contes, Gabriel Kinsa est né au Congo. Il vit en France et parcourt le monde depuis plus de trente ans. Attaché à sa culture d'origine, il raconte la civilisation Kongo, ce grand espace bantou qui s'étendait sur la forêt équatoriale, le long des deux rives du fleuve Congo, et dépassait largement les frontières d'aujourd'hui. À travers ses contes, c'est l'invitation à découvrir la fonction de chacun de ses personnages : les animaux, le sorcier, le père, le fils et surtout le rôle majeur de la femme dans ces sociétés de transmission matriarcale. Sur scène, tels des one-man-show contemporains, il mime, chante, danse, se livre à des caricatures avec, toujours, beaucoup d'humour.

Fiche technique

Format : 88 pages, 195 x 125 mm

ISBN : 978-2-84220-125-8

PRIX : 8,50 €