Congo-Kinshasa: Imake4MyCity 2022 - Encore trois jours de votes pour le 5e challenge des FabLabs

Les internautes congolais devraient accorder, jusqu'au 6 mai, leurs voix aux deux équipes du FabLab Solidaire Lisungi de Kinshasa dont " Le kit aquaponie " et " Le déshydrateur solaire " sont les réalisations numériques en compétition avec treize autres censées répondre aux nouveaux enjeux agricoles et alimentaires, selon le deuxième Objectif de développement durable.

Les votes en ligne, en cours jusqu'à vendredi sur fondationorange.com, vont déterminer le projet préféré des internautes. Les deux représentants de la République démocratique du Congo font partie des quinze équipes en lice depuis le 4 avril dernier pour le cinquième challenge des FabLabs Solidaires de cette année dont le thème est " Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable ".

" Le kit aquaponie ", inventé par une équipe de quatre jeunes kinois âgés de 24 à 28 ans, est un équipement d'agriculture urbaine posable sur les toits et dans les patios. Il est présenté comme " une solution à l'urbanisation effrénée du pays, au changement climatique et à la malnutrition " en croissance. Le système est conçu de sorte que " les plantes soient fertilisées et irriguées avec l'eau - riche en nutriments - des réservoirs à poissons, qu'elles recyclent ", informe l'équipe conceptrice du FabLab Solidaire Lisungi. Naturelle, la production agricole du kit aquaponie a d'autres avantages : main d'œuvre réduite, consommation d'eau réduite de 90% et " produit jusqu'à quinze fois plus qu'en pleine terre ".

Quant au "déshydrateur solaire ", il est une installation qui assure la conservation des aliments tout en " gardant leurs nutriments et à partir d'énergie solaire, en 24h seulement ". Le prototype réalisé par cinq jeunes est proposé telle " une solution naturelle, rapide et économique parfaitement adaptée à un pays où l'insécurité alimentaire est liée à la difficile conservation des aliments ". " Le déshydrateur solaire " a été conçu et réalisé après apprentissage de la fabrication numérique du bois, l'électronique, la modélisation, le design architectural et l'utilisation de la découpe laser.

Dix mille euros pour finaliser son projet

Les autres équipes en compétition avec celles du FabLab Solidaire Lisungi sont issues de dix pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen Orient, toutes sélectionnées pour la qualité de leur projet. Le Cameroun est le pays le plus représenté avec ses trois équipes, celle du FabLab Solidaire Ongola participant avec " Le robot Agrohelper " et les deux du FabLab Solidaire Wourilab présentant " Le système Agri Smart " et " L'appli Green Leaves ". Les FabLabs Solidaires malgaches Mamiratra et Ivo-Tika eux, proposent respectivement " La culture automatisée Eco-Fab " et " La plantation Agrivao ".

" Le séchoir solaire " du FabLab Solidaire La Mine de France est l'unique projet français présent, tout comme " Le vélo de collecte alimentaire Nyam " du FabLab Solidaire Garage Lab El Lindar est le seul espagnol. Les deux projets du Maroc sont " Le panier de récolte intelligent Ghallaty " et " L'irrigation automatique Arrostech ", tous deux réalisés au FabLab Solidaire ODC de Rabat.

" L'agriculture intelligente en ville Toolu Kër " est réalisée par le FabLab Solidaire Lab-S du Sénégal. Le FabLab Solidaire d'Amman de Jordanie a conçu " La fusée haute fréquence ". Le FabLab Solidaire El Fabspace Lac de Tunisie propose " Le piège à insectes connecté EyeTrap " tandis que " La couveuse Hybride " du FabLab Solidaire AgriLab vient de Côte d'Ivoire.

Trois équipes lauréates seront désignées à l'issue du challenge en cours, le 10 mai. L'une d'elles obtiendra le " prix des internautes " à la suite des votes en ligne en faveur de leur projet préféré. Les deux autres récompenses attribuées par le jury de la Fondation Orange sont le " grand prix du jury ", le " coup de cœur ". Par ailleurs, à chacun des trois projets gagnants sera accordée une enveloppe de dix mille euros pour sa finalisation, sa professionnalisation et l'équipement du FabLab où il a été conçu.