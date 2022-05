Madagascar: Electricité - Nouvelles coupures tournantes aux heures de pointe

Les habitués des coupures de courant ne verront pas tellement de différence, dans la mesure où elles font partie de leur quotidien, et plus encore ces derniers temps.

La société nationale d'eau et d'électricité JIRAMA annonce devoir procéder à des coupures tournantes d'électricité aux heures de pointe à Antananarivo et ses environs immédiats. Par " heures de pointe ", comprendre à partir de la nuit tombée où les demandes commencent à augmenter avec le besoin d'éclairage et autres usages de l'électricité domestique. Dans la pratique, les coupures tournantes peuvent survenir autour de 18h jusqu'aux environs de 20h ou légèrement au-delà.

Les raisons de ces nouvelles coupures d'électricité tournantes sont des problèmes techniques au niveau de la production d'électricité approvisionnant le Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA), sans plus de détails. Rappelons que les travaux de réparation et de remise en marche des installations à Andekaleka ont déjà causé, il y a plusieurs mois, une insuffisance de la production d'électricité alimentant la RIA. Toutefois, l'achèvement d'une grande partie des travaux a augmenté à 56 mégawatts la production sur le site, réduisant significativement les coupures d'électricité à Antananarivo et dans les localités alentours.

Pour les coupures tournantes actuelles, les " prévisions " de la JIRAMA indiquent deux tranches horaires : de 18h à 19h30 et de 18h15 à 19h45.

Localités. Sont concernés par les coupures de 18h à 19h30 les localités du côté d'Anosizato, vers Ampitatafika, Ambodiafontsy, Malaza, Fenoarivo, Vontovorona, Ambohijafy, Ambatomirahavavy, et au-delà, jusqu'à Arivonimamo, Antaboaka, Miarinarivo, Analavory, Ampefy, Soavinandriana, Mananasy. Il s'agit globalement des localités sur l'axe RN1.

Les zones concernées par les coupures de 18h15 à 19h45 sont celles situées du côté d'Ambohimangakely, Amoronakona, Akamasoa, Betsizaraina. Puis, plus proches du centre-ville, les quartiers ci-après sont également concernés par la meme tranche horaire ; Faravohitra, Ampasandratsarahoby, Andravoahangy Ambony, Ampandrana, Rasalama, Ankadivato, Bel Air, Besarety.

A noter que les coupures d'électricité pourraient avoir une incidence sur l'approvisionnement en eau en raison de l'usage de l'électricité dans les unités de production d'eau et dans les stations de pompage.