Madagascar: Un hausse des salaires accueillie avec résignation

L'augmentation de salaire annoncée par le président de la République n'a suscité aucun commentaire au sein de l'opinion publique qui en a pris acte.

Elle était attendue depuis un certain temps, mais la population se perdait en conjectures quand il fallait envisager son taux. Les citoyens semblent plutôt dubitatifs sur la manière dont cela va les aider à compenser la hausse des prix, mais l'État a tranché, en essayant de ménager la chèvre et le chou. Maintenant, c'est l'application de cette décision qui va commencer à poser problème, puis ce seront les conséquences sur le plan économique qu'il va falloir gérer.

Deux jours après le discours du chef de l'État, les citoyens semblent rester coi. Pour l'instant, il n'y a pas de réactions tranchées sur ce qui a été annoncé. On sent quand même que ces augmentations paraissent plutôt minimes par rapport à la hausse du coût de la vie. Elles sont bien en deçà des souhaits des syndicats qui, lors de la manifestation du 1er mai, parlaient de 30% d'augmentation. Le pouvoir a opté pour une grille moins ambitieuse, visant à ménager toutes les parties. Cette hausse annoncée par le président va s'appliquer dès ce mois de mai. On craint maintenant la spirale de l'inflation qui va suivre. Tout le monde attend le couperet de la hausse des prix du carburant qui est annoncée pour le mois de juin. On sait que cela va être très douloureux pour les automobilistes. Dans la foulée, suivra toute une série de hausse des prix, ceux des transports et des PPN entre autres . Le climat social va certainement connaître une surchauffe. Les critiques fondées ou non vont se multiplier. Sur le plan politique, les rumeurs de motion de censure qui circulent au parlement ont fait réagir la présidente de l'Assemblée Nationale et le Premier ministre. Ils ont mis en garde ceux qui seraient tentés de franchir le Rubicon. Pour le moment, la population a accepté les annonces qui ont été faites et elle attend avec résignation la suite des événements.