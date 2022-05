Madagascar: WIB Award 2022 - Cinq catégories de trophées consacrés à la réussite des femmes entrepreneures

" Promouvoir les initiatives innovantes des femmes entrepreneures exceptionnelles et audacieuses, récompenser leurs performances et valoriser le rayonnement de la dynamique entrepreneuriale féminine qui est en marche dans la Grande île ".

C'est l'objectif premier du Women In Business Award 2022. Rentrant dans le cadre de la 3e édition du forum de l'entrepreneuriat au féminin Women In Business, qui est organisé de concert avec l'Association des Femmes Entrepreneures d'Analamanga (FEA), en partenariat avec le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM), le WIB Award 2022 entend également encourager les femmes entrepreneures à partager leurs innovations, leurs réussites et leurs visions. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mai 2022 pour toutes celles qui veulent s'embarquer dans cette aventure.

Les lauréates, quant à elles, seront connues et consacrées lors de la soirée de Gala du WIB qui se tiendra le 17 mai prochain à Anosy. Cinq femmes dans cinq catégories bien définies se verront décerner un trophée chacune. Lesdites catégories sont : catégorie d'ancienneté, coup de cœur, innovation, économie sociale et solidaire, entrepreneure internationale et genre.