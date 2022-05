Madagascar: Media Awards 2020 - 11 journalistes primés hier

Chaque année, l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM) et le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec les agences onusiennes et leurs partenaires organisent une cérémonie intitulée " Media Awards " afin de reconnaître les efforts vers l'excellence des médias et surtout des journalistes.

Le concours est ouvert à tous les journalistes de nationalité malgache et travaillant pour un organe de presse reconnu à Madagascar. 37 soumissions d'articles ou de reportages venant des 23 régions ont été reçues en 2020. 11 journalistes parmi eux ont été primés par le jury technique et thématique pour la pertinence, le respect des règles techniques et journalistiques dans l'élaboration de leur reportage ou la rédaction de leur article ainsi que le respect des thématiques imposées.

Mais à cause de la vigilance sanitaire dûe à la pandémie de Covid-19, la cérémonie de remise de prix des gagnants de cette édition n'a été programmée qu'hier au Canal Olympia, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, célébrée tous les 3 mai. Parmi les sujets récompensés, la protection des enfants dans la région Atsimo Andrefana et la révolution de l'éducation sexuelle, dans la thématique " droit des enfants ".

Un reportage sur le viol des jeunes filles de l'Androy et un article sur la part de responsabilité des hommes dans la lutte contre la violence ont également été primés dans la thématique " lutte contre la violence basée sur le genre ". Dans la thématique " lutte contre la Covid-19 ", un article sur l'indignation des patients a également interpellé le jury ainsi que la corruption dans les hôpitaux publics dans la thématique " lutte contre la corruption ".

Dans la thématique " environnement et changement climatique ", une recherche sur la Mantella aurantiaca, une espèce de grenouille endémique de Madagascar ainsi qu'un reportage sur les femmes rurales face aux changements climatiques ont été primés. Le jury a également attribué à l'unanimité un prix spécial " coup de cœur " à un article portant sur l'art de la coiffure traditionnelle à Madagascar dans la thématique " promotion de l'identité nationale et culturelle ".